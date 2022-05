Bientôt une nouvelle formule pour «Affaire conclue»? Sophie Davant veut du changement

La présentatrice de 59 ans estime qu’après cinq saisons, il est maintenant temps d’innover un peu, d’améliorer la formule originale. "Je trouve que l’on répète peut-être trop souvent les mêmes informations, qu’il y a certaines choses redondantes, trop de musique", a-t-elle commenté auprès de l’hebdomadaire français, avant de poursuivre: "Mais il ne faut pas non plus trop de changements. Ce sont plus des petits détails à faire évoluer dans le temps, afin de ne pas lasser le public."

Outre le format, Sophie Davant pense également à son rôle dans l’émission. Elle explique être sans cesse en réflexion sur sa manière de l’orchestrer. "J’apprends à doser ma façon de présenter. Trop d’humeur ou trop d’humour, cela ne passe pas toujours très bien. Mais il en faut aussi pour que l’émission soit attractive, pour que les téléspectateurs aient envie de rester jusqu’au bout."

Un exercice d’autant plus délicat que la star de France Télévisions a dû apprendre à jongler avec les différents intervenants du programme: "Il y a les vendeurs, les commissaires-priseurs, les acheteurs. Ça fait beaucoup de monde! Affaire conclue est une sorte de gros barnum qui, sans cesse, s’ajuste", conclut-elle.