Flee, Souchon, Hubble ou Belgique-Hollande...Que regarderez-vous cette semaine?

Nominé trois fois aux oscars (meilleur docu, meilleure animation, meilleur film...), "Flee" est un film à part, réalisé par Jonas Poher Rasmussen. Une histoire vraie, racontée en animation mais avec à l’intérieur de vrais bouts de documents dans laquelle un universitaire danois d’origine afghane, 30 ans après, revient sur les vraies raisons de son exil et sur son combat pour la liberté.

2. Mardi 31 : Théâtre «Par le bout du nez» - FRANCE2, 21h10

Captation théâtrale (c’est pas si souvent) d’une pièce bien de circonstance, écrite par les auteurs du " Prénom ": le tout nouveau président de la République s’apprête à y prononcer son discours d’investiture quand il est pris d’une intense démangeaison nasale. Un psychanalyste pourra-t-il le débarrasser de ce chatouillement qui le rend non présentable? Avec François Berléand et Antoine Dulery dans une mise en scène de Bernard Murat.

3. Mercredi 1er juin: Alain Souchon auPalais des sports - France 4, 21h10

Souchon, 77 ans...un athlète de la scène et de la chanson.

Récemment, il a encore rempli Forest National. À 77 ans, Alain Souchon surfe encore sur le plein succès. C’est l’entame de sa tournée qu’on peut voir dans cette captation au Palais des sports de Paris.

Elle faisait suite au succès de l’album " Âme fifties ", sorti en 2019, certifié double disque de platine et sacré album de l’année aux Victoires de la Musique 2020.

4. Jeudi2: L’Odyssée d’Hubble, un œil dans les étoiles - France 5, 21h

Durant 30 ans, le télescope spatial Hubble a scruté le cosmos pour tenter de percer les secrets de l’Univers. Quelle histoire raconte ses belles et intrigantes images? Comment Hubble a-t-il révolutionné l’astrophysique par les découvertes majeures qu’il a permises? Comment a-t-il fini changé notre regard sur le cosmos? Ce docu millésimé 2022 fait le point sur cette grande aventure scientifique et humaine.

5. Vendredi 3: Belgique - Pays-Bas en Ligue des Nations - RTL-TVI, 20h45

Cette saison, le calendrier de la Ligue des Nations est un peu avancé à cause de la Coupe du monde 2022 qui se tiendra au Qatar. Pour ce match, le premier d’une série de quatre en juin, les Diables se mesurent à leurs voisins néerlandais, une rencontre de haut niveau et une rivalité de toujours. Dans le groupe 4, il y a aussi la Pologne et le Pays de Galles.