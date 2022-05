À la télé ce lundi soir: les Molières et du théâtre à gogo

La fête du théâtre se prolongera sur les différentes chaînes du groupe, avec la diffusion de plusieurs œuvres.

Sur France 2

Par le bout du nez, mardi 31/05 à 21h10. Le pitch: alors qu’il doit prononcer son discours d’investiture, le tout nouveau président de la République est pris d’une absurde démangeaison nasale. Il est contraint de rencontrer un célèbre psychiatre. Mais il est difficile de s’allonger quand on s’est promis de redresser la France.

Avec François Berléand et Antoine Duléry.

Times Square, mardi 31/05 à 22h45. Le pitch: Matt Donavan est un comédien foutu, laissé sur la touche par le métier du fait d’un sale caractère et d’une passion sans doute un peu trop grande pour le whisky. Mais l’arrivée soudaine de Sara, jeune comédienne cherchant un homme de théâtre apte à lui faire préparer une audition pour Roméo et Juliette, pourrait bien réveiller notre grincheux et raviver sa passion.

Avec Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet, Axel Auriant.

Sur France 3

Snow Thérapie, lundi 30/05, 23h10. Le pitch: pendant leurs vacances à la montagne, Eva et Thomas assistent à une avalanche. Une fois la panique apaisée, elle lui reproche d’avoir fui en sauvant son téléphone, alors qu’elle protégeait les enfants. Il nie. Chacun défend son point de vue, remet l’autre en question, jusqu’à l’implosion. Avec Alex Lutz, Julie Depardieu…

Sur France 5

Don Juan de Molière, vendredi 03/05, 21h. Le pitch: la pièce s’ouvre sur la fuite de Don Juan, loin d’Elvire qu’il a détournée de ses vœux de fidélité à Dieu. Il ne cessera tout au long des cinq actes d’épouvanter son valet fidèle, Sganarelle, à force de séductions et d’abandons, poussant au blasphème un mendiant, tournant en dérision les valeurs de son père et de tous ceux qui l’entourent.

Avec la troupe de la Comédie-Française Alexandre Pavloff, Stéphane Varupenne, Jennifer Decker, Laurent Lafitte, Adrien Simion.

Sur France 4

Clara Haskil, prélude et fugue, samedi 4 juin, 21h10. Le pitch: Charlie Chaplin a dit n’avoir connu que trois génies dans sa vie: Churchill, Einstein et Clara Haskil. Pourtant, cette virtuose surdouée qui a dévoilé un don extraordinaire pour le piano dès l’âge de 3 ans, ne fait étrangement pas partie des "personnalités" que le grand public connaît aujourd’hui. Serge Kribus, fasciné par le lumineux mystère de la pianiste Clara Haskil, a écrit son portrait en pièce de théâtre.

Avec Lætitia Casta accompagnée au piano par Isil Bengi.

La Mouche, dimanche 5 juin, 21h10. La cinquantaine, dégarni, bedonnant, Robert passe le plus clair de son temps enfermé dans le garage. Comme dans le film de Cronenberg, tiré lui-même de la nouvelle de George Langelaan, Robert va tenter de se téléporter, mais une mouche s’est glissée dans la machine, et l’apprenti scientifique va peu à peu se transformer en insecte géant. Ses transformations physiques et mentales ne seront pas sans rappeler celles de Gregor dans La Métamorphose de Kafka.

Avec Christian Hecq, sociétaire de la Comédie-Française, Valérie Lesort, Christine Murillo, Jan Hammenecker.