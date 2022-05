A la télé ce mardi: cure détox, attention danger?

Jeûne de 48 heures

Encensée par des stars hollywoodiennes et les magazines féminins, elle s’est muée en un concept incontournable. L’actrice Gwyneth Paltrow est une fervente adepte du "clean program", qui se base sur des suppléments alimentaires – coûteux, évidemment – qui vont faire sortir les toxines. L’actrice Anne Hathaway, elle, pratique le jeûne de 48 heures: elle ne boit que de l’eau pour évacuer toutes les toxines emmagasinées dans le corps. Beyonce irait encore plus loin en étendant cette pratique à… 10, jours! Ce qui n’est évidemment pas sans danger. Il existe aussi le "blue print", qui prône d’avaler quantité de jus de fruits et de légumes pendant trois jours consécutifs. C’est le régime adopté par Salma Hayek.

La tendance détox s’impose dans notre quotidien sous toutes les formes: prise de compléments alimentaires, stages de jeûne, cures de jus ou des méthodes beaucoup plus surprenantes comme la détox par les pieds – un bain de pieds suffirait à purifier notre corps – ou l’irrigation du côlon (technique qui vise un nettoyage plus en profondeur du gros intestin grâce à l’insertion de quelques litres d’une eau filtrée, accompagnée de massages abdominaux pour stimuler l’expulsion des déchets…)

Agir en amont?

Effet de mode ou réel bienfait, ces traitements permettent-ils vraiment de nettoyer son corps de l’intérieur? N’est-il pas plus souhaitable et moins risqué d’agir en amont en éliminant au maximum les polluants dans notre alimentation et notre environnement? Que valent les produits et les régimes qu’on nous propose? Le documentaire sera suivi d’un débat avec des professionnels de la santé.

