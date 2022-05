Ce sera sur la pelouse du Stade de France (et en direct aussi sur TF1) la finale très attendue de la Champions League, Liverpool-Real de Madrid, la même affiche qu’en 2018 (où leReal l’avait emporté 3-1) et cette fois, le suspense semble total puisque les "Reds" ont un jeu fulgurant et des attaquants d’une vivacité exceptionnelle, cependant que le Real de Madrid, malgré quelques stars vieillissantes, ne s’avoue jamais battu, spécialiste des remontadas.

2. Samedi 28 : Palmares de Cannes - FRANCE2,20h40

Longtemps "propriété" de Canal+, la couverture du Festival de Cannes est revenue dans le giron de France Télévisions.Et c’est donc France 2 qui retransmettra la remise du palmarès, en direct, par un jury dont le président est le comédien Vincent Lindon. Avec l’une ou l’autre surprise belge dans les films ou réalisateurs primés? En fait, dès la montée des marches, on voit qui est présent et a do nc été rappelé pour venir "chercher un prix". Ce qui limite à chaque fois le suspense de la cérémonie.

3. Dimanche 29 : «IP3», Marc Lavoine en psy - La Une 20h50

I3P, quel drôle de nom pour une série. En fait, il s’agit de l’acronyme – modifié – de l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police (un I et trois P). À Paris, si vous êtes amnésique, si vous avez des visions ou si vous montrez des signes de délire dans la rue, c’est là que l’on vous emmène. Et c’est donc le thème de cette nouvelle série de TF1 (en coproduction avec la RTBF), créée et écrite par Jean-Christophe Grangé, à qui l’on doit la série de France 2 tirée de son roman Les Rivières Pourpres.

Marc Lavoine dans une série policière.La gueule de l’emploi?

Chacun des six épisodes s’ouvre sur le même canevas: l’accueil d’un sujet en crise amené en urgence. À partir de son témoignage, le professeur Mathias Bernardt (Marc Lavoine), un psychiatre, décide soit de le laisser retourner à la vie normale, soir de l’hospitaliser, soit de le remettre à la police. Il est épaulé dans sa tâche par les psychiatres Sophie Tran (Claire Tran), Julien Sarment (Mickaël Chirinian) et le jeune interne Samy Jendoubi (Walid Ben Mabrouk). Le hic, c’est que la commissaire Nathalie Fontaine (Barbara Schulz) préfère qu’on n’ajoute pas un dossier supplémentaire à sa pile déjà haute.

La série est réalisée par Jérémy Minui, le fils de Nicole Calfan, qu’il dirige dans cette fiction. Ce n’est pas une première pour le réalisateur, qui avait déjà dirigé sa maman dans Meurtres en Cotentin en 2019 et la mini-série Une si longue nuit diffusée en janvier dernier.

4. Dimanche 29: «Lady Chatterley» -ARTE,20H15

César du meilleur film 2007 et de la meilleure actrice (parmi d’autres récompenses), " Lady Chatterley " est l’adaptation de la seconde version du rioman de D.H.Lawrence, " Lady Chatterley et l’homme des bois ". Produit avec un petit budget, il a été réalisé en deux versions, l’une pour le cinéma (2h48, proposée ce soir) et une autre pour la télévision de deux fois 1h40 environ. Le film a révélé Marina Hands et constitue le film phare de la carrière de la réalisatrice Pascale Ferran.

5. Dimanche 29 : «No Sex» - La Trois, 22H59

Jamais dans l’histoire du monde occidental le sexe n’a été vécu et pratiqué librement. Et pourtant, un authentique tabou demeure: qu’en est-il de celles et ceux qui n’ont pas ou plus de rapports sexuels? Plutôt que libérer les corps, notre époque met la pression sur eux. Fréquence, cadence, performance: le sexe est devenu une sorte de sport, qui gangrène nos sexualités. Ce documentaire de Didier Cros va à la rencontre des abstinents...volontaires ou non.