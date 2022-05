Gros succès en salles, cette comédie de Caroline Vignal met surtout en vitrine la gouaille de Laure Calamy, popularisée par la série 10 pour cent. Une jeune femme tente de forcer le destin en suivant son amant (et la famille de celui-ci) dans les Cévennes, où elle randonne escortée d’un âne. Le voyage est sympa, ensoleillé, les pérégrinations un peu convenues, mais l’actrice fait vibrer l’ensemble.

2. Mardi 24 : «Elisabeth II, 70 ans de règne - C8, 23h15

La «Queen», toujours au poste à 96ans. Un mythe et une énigme à la fois. ©AFP

70 ans de règne mais aussi "de secrets et de scandales", pour donner le titre complet de documentaire tout neuf de Vincent Martin.Devenue de son vivant l’héroïne d’une série télé parmi les plus regardées du monde et âgée de 96 ans, la reine d’Angleterre continue de fasciner. Quel est son quotidien? Quels sont ses vrais sentiments à l’égard de ses belles-filles? Quelle est sa fortune personnelle? Tout ça est au menu!

3. Mercredi24: #Investigation «Pénurie d’infirmiers» - La Une, 20h18

Infirmiers, infirmières...Il en manque, on en cherche.Parfois un peu n’importe comment... ©BELGAIMAGE

"Pénurie d’infirmiers, des vies en danger?" C’est la question que se pose le magazine #Investigation. Quelles conséquences en effet pour les patients que ces carences croissantes de personnel infirmier? Les hôpitaux semblent prêts à tout pour recruter, et on engage parfois du personnel étranger via des agences parfois douteuses. Une enquête de Sophie Mergen et Guillaume Wollner.

4. Jeudi 25: «Whiplash» - France 4, 21h

Un peu passé inaperçu, ce film de Damien Chazelle (qui fera par après "La La Land", triomphe mondial) raconte le parcours d’un jeune batteur au conservatoire de Manhattan où il doit subir un professeur totalement féroce et intraitable dénommé Terence Fletcher (joué par l’extraordinaire JKSimmons). L’exigence de ce dernier crée une tension incroyable, chaque scène de batterie devenant une sorte de thriller.

5. Vendredi 26 : Patrick Dewaere, mon père, mon héros - La Une, 22h54

Patrick Dewaere, décédé voilà 40 ans et toujours aussi inoubliable.

Voilà quarante ans, le comédien PatrickDewaere se donnait la mort à l’âge de 35 ans. Perte énorme pour le cinéma français pour qui il avait incarné toute une génération, avec sa fougue "no limit" et ses blessures profondes, révélées dès le sulfureux "Les Valseuses" en 1974. Dans ce docu tout neuf de Laurent Moix, Lola Dewaere raconte pour la première fois ce père trop tôt disparu et répond aux questions entourant le mystère de sa mort.