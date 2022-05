The Voice France: Nour (16 ans) remporte la saison 11 (vidéo)

La finale de cette 11e édition de "The Voice" s’est ouverte en chanson avec le titre d’Emmanuel Moire, "Être à la Hauteur", repris en chœur par les coaches et leurs talents. Nour a été encore plus à la hauteur que les quatre autres finalistes puisqu’elle a été sacrée plus belle voix de France, samedi 21 mai 2022. La benjamine de la saison a récolté 56,2% des voix des téléspectateurs de TF1.