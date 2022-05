Finale de The Voice France ce samedi: qui succédera à Marghe?

On y a cru. Jusqu’à samedi dernier, on espérait voir Pauline, originaire de Fernelmont, gagner une place en finale de cette saison 11 de The Voice et perpétuer ainsi une tradition installée depuis la saison 9 avec la présence d’Antoine Delie en finale en 2020, prolongée par Mentissa l’an dernier lors de la saison 10. Il n’en sera rien.