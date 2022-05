On y a cru. Jusqu’à samedi dernier, on espérait voir Pauline, originaire de Fernelmont, gagner une place en finale de cette saison 11 de The Voice et perpétuer ainsi une tradition installée depuis la saison 9 avec la présence d’Antoine Delie en finale en 2020, prolongée par Mentissa l’an dernier lors de la saison 10. Il n’en sera rien. Dans l’équipe de Vianney, le public a préféré qualifier Mister Mat, le doyen des candidats (43ans), ex-chanteur du groupe Mountain Men qui a déjà un album solo à son actif ( Désespérément Optimiste ), produit par Gaëtan Roussel et Dominique Blanc-Francard, rien que ça…

Face à lui, on retrouvera Caroline Costa (équipe de Marc Lavoine), finaliste de la troisième saison de La France a un incroyable talent en 2008, promise à un bel avenir mais qui s’est un peu perdue dans les limbes du show-biz. À 26 ans, cette jeune maman d’une petite Talia née en 2018 compte bien prendre sa revanche.

Du côté de Florent Pagny, recordman des victoires en tant que coach, le choix du public s’est porté sur Nour Brousse, la cadette du concours, âgée de 16 ans seulement et passée par la case The Voice Kids en 2019. Dans l’équipe de Soprano, elle s’était arrêtée aux battles. Trois ans et quelques cours de chant plus tard, la voilà aux portes de la consécration. Elle pourrait bien être la surprise de cette saison 11.

Avec Angèle, BigFlo & Oli et Slimane dans les invités

La team d’Amel Bent sera représentée par Vike, Versaillais de 26ans, le mélancolique de la bande. "Je suis un grand consommateur de musique triste", indique-t-il à nos confrères du Figaro . Lui qui ne voulait pas participer à The Voice, le voilà en finale.

Enfin, un cinquième finaliste surprise s’est invité à la fête. Loris, une nouvelle fois sauvé par Nolwenn Leroy (à la grande surprise de certains internautes qui lui auraient préféré Louise), peut toujours prétendre au titre final. Le jeune suisse originaire de Neufchâtel va tout faire pour remercier sa coach de lui avoir fait confiance.

Absent lors de la demi-finale, Nikos Aliagas sera bien présent ce samedi pour présenter le show et accueillir les artistes qui chanteront en duo avec les talents: Angèle, BigFlo & Oli, Slimane, Christophe Willem et Mentissa. Il y aura donc quand même deux Belges sur le plateau de cette finale. Qui succédera à Marghe? Réponse ce samedi soir.

2. Samedi 21: Finale de la Ligue des champions féminine - TIPIK, 18h55

Le foot féminin est de plus en plus prisé et la télé suit puisque Tipik propose la finale de la Ligue des champions féminine de l’UEFA qui opposera le FCBarcelone à l’Olympique lyonnais. Un tournoi créé en 2001 sous la dénomination "Coupe féminine de l’UEFA" et qui a pris son nom actuel en 2009. LesLyonnaises ont remporté sept fois le trophée (plus deux finales perdues). L’an dernier, le Barça s’est imposé face àChelsea. La finale de cette année a lieu au Juventus Stadium de Turin.

3. Samedi21: Un monde d’allergiques - ARTE, 23h30

Ce documentaire tout récent de Cosima Dannoritzer explore le monde encore souvent mystérieux des allergies. Arachides, pollens, acariens, poils de chat...Ces substances déclenchent des réactions plus ou moins fortes chez un nombre grandissant de personnes. Pourquoi nos systèmes immunitaires (hérité du métissage entre ...Homo sapiens et Néanderlaliens) réagissent-ils si fort à des éléments a priori inoffensif? C’est la réponse que tente de donner ce programme.

4. Dimanche 22: Les plus belles années d’une vie - France 2,21h05

Présenté à Cannes voici trois ans, c’est la ...deuxième suite d’" Un homme et une femme " (Palme d’or en 1966) puisqu’il y avait déjà eu " Un homme et une femme, 20 ans après " en 1986. On retrouve le couple mythique composé de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée. Il est un ancien pilote de course qui perd peu à peu la mémoire. Son fils va lui faire retrouver la femme de sa vie et les aider à reprendre leur histoire. La touche Lelouch fait-elle encore mouche? À vous de voir...

5. Dimanche 22 : Ukraine, la fin du monde russe - La Trois, 23h38

En déclenchant le 24 février dernier une " opération spéciale " visant à occuper l’Ukraine, le maître de Moscou Wladimir Poutine pensant reprendre la devise des tsars " souverains de toutes les Russies, la Grande, la Petite et la Blanche ", et ramener les Ukrainiens dans son giron. C’est le contraire qui a été déclenché: l’identité ukrainienne s’est affirmée via une résistance héroïque et l’Europe s’est ressoudée juste derrière.Décryptage avec ce document français tout chaud de Philippe Lagnier et Ksenia Bolchakova présenté dans le cadre de l’émission Doc Shots.