Se dédier aux tâches domestiques, de la préparation des repas au ménage, veiller au bonheur paisible des siens dans un chez-soi coquet… C’est au milieu du XIX siècle, avec l’avènement d’une nouvelle classe moyenne, qu’apparaissent en France les premières femmes au foyer. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dopé par le consumérisme des Trente Glorieuses, ce statut s’impose comme une promesse d’accomplissement personnel pour des générations de jeunes filles, convaincues de la noble mission de se dévouer entièrement à la famille.

"Les hommes ont faim quand ils rentrent à la maison, un bon repas est donc nécessaire pour un accueil chaleureux et agréable" ou ""Soyez intéressante et engageante pour lui. Sa journée est pleine de travail ennuyeux, donc l’un de vos devoirs est de le distraire" sont le genre de phrases que l’on retrouve dans les manuels édités "pour être une bonne épouse".

Journaux intimes

Pour retracer l’histoire de ces femmes au foyer, Michèle Dominici ( Simone Signoret – Figure libre; Nadar, le premier des photographes ) a puisé dans les journaux intimes d’une dizaine de femmes – françaises, allemandes et anglaises –, qui se sont mariées entre 1945 et 1970.

Au niveau de l’image, elle s’est d’abord tournée vers les archives télévisuelles. "Le peu de fois où elles apparaissent, dans les fictions, les reportages ou les publicités, on parle toujours à leur place, les représentant comme de ravissantes idiotes censées incarner le bonheur familial absolu. Nulle part, on n’entend ce qu’elles ont à dire", constate la réalisatrice, qui s’est donc tournée vers des films familiaux. "J’ai trouvé une quinzaine de documents, dont des journaux intimes très riches, où ces femmes racontaient les mêmes désillusions, un sentiment de solitude, la déprime et l’absence de temps pour elles, loin de l’image véhiculée par le Salon des arts ménagers!"

Piégées dans la répétition de tâches sans fin, confrontées à un désir déclinant comme à l’ingratitude de leurs proches et, surtout, condamnées à l’invisibilité sociale, elles livrent des témoignages émouvants.

En écho, les grandes conquêtes des femmes de la seconde partie du XXe siècle les verront, à force de mobilisations et de luttes, s’émanciper de la tutelle de leur mari, accéder à la contraception et à l’IVG et investir enfin des carrières jusqu’alors réservées aux hommes.

Arte 20.55