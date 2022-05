«Top Chef»: un coach inconsolable après l’élimination d’un candidat

Au cours de cet épisode de Top Chef, Sébastien révèle avoir été victime de harcèlement scolaire et a tenu à dénoncer ce phénomène dans son assiette. De son côté, Lilian, ancien fumeur qui a eu des problèmes de santé à cause de la cigarette. Louise a tenu à dénoncer la famine, Pascal les incendies de forêt, Mickaël les conditions d’élevage intensif qui dénaturent la qualité de la viande. Enfin, Arnaud a tenu à soutenir le don du sang. En présentant leurs recettes dans un crâne de cochon pour Mickaël, et dans une poche de transfusion sanguine pour Arnaud, les deux participants se sont offerts la victoire et la qualification pour la semaine prochaine.

La seconde épreuve, qui a vu s’affronter Lilian, Pascal, Louise et Sébastien, était orchestrée par la cheffe Dominique Crenn. Les candidats restants devaient la surprendre avec les fruits de mer et les coquillages. La cheffe a eu un véritable coup de cœur pour l’assiette de Louise mais aussi pour celle de Pascal, qui se qualifient aisément pour la suite du concours.

Qui a été éliminé de Top Chef?

Lilian et Sébastien ont chacun joué leur place dans le concours sur le thème de la poire. Et alors que les deux assiettes étaient particulièrement réussies selon les chefs, c’est finalement Lilian qui a été éliminé de Top Chef ce lundi. Une véritable déception pour le directeur de supermarché qui espérait arriver jusqu’en finale. Il a tenu à s’excuser auprès de Paul Pairet de ne pas avoir pu lui offrir l’ultime étape du concours. "Tu t’excuses de quoi?" lui répond son chef de brigade, visiblement ému par le départ de son poulain.