Pour la seconde fois dans son histoire, le Concours Reine Elisabeth sera dédié au violoncelle. Les épreuves se tiendront comme de coutume à Flagey et à Bozar. Chacun des 24 demi-finalistes jouera un récital composé d’œuvres au choix dont une Sonate et un inédit imposé. Le candidat sera entendu, un autre jour, dans un Concerto de Haydn accompagné par l’Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, dirigé par Vahan Mardirossian. À suivre tous les soirs sur la Trois.

2.Mardi 17: L’histoire oubliée des femmes au foyer - ARTE, 20h55

Après 1945, le statut de femme au foyer s’impose comme une promesse d’accomplissement personnel pour des générations de jeunes filles. Mais sous le vernis de l’idéal valorisé par la pression sociale, l’ennui engendré par la routine, le sentiment de mal-être et parfois la dépression rongent en silence. La cinéaste Michèle Dominici a puisé dans les journaux intimes d’une dizaine de femmes pour faire entendre ressenti, espoirs et désillusions.

3.Mercredi18: 75e Festival de Cannes - France 4, dès 19 heures

On se demande parfois, mis à part les professionnels, qui s’intéresse encore au festival de Cannes.Du moins à son folklore (smokings, montée des marches, murs de photographes...) presque désuet. France 4 y croit et assure un direct quotidien dès 19 heures, suivi d’un documentaire sur l’histoire prestigieuse du festival, puis un film palmé puis dès 23h15, "La Nuit du festival de Cannes", qui brassera au jour le jour l’actualité d’une Croisette sous haute tension.

4.Jeudi 19: Dowtown Abbey, le film - RTLTVI, 20h30

La reine et le roi d’Angleterre ont annoncé leur visite à Downton Abbey. Robert Crawley, son épouse Cora et leurs deux filles, Lady Mary et Lady Edith, sont aux anges. Le majordome du roi arrive en avance pour inspecter les lieux et décrète que le personnel du domaine sera ….écarté de l’événement. Alors que "Downton Abbey 2" vient de sortir, les fans de cette britishissime série ne manqueront pas sa première adaptation en long-métrage (2019).

5.Vendredi 20: Damon Albarn, une histoire anglaise - ARTE,23h

Loin de ses débuts en tant que chanteur du groupe pop Blur dans les années 90, Damon Albarn est considéré aujourd’hui comme un artiste moderne incontournable, toujours en avance sur les tendances et à l’écoute du monde qui l’entoure. Sa carrière solo ou sous divers noms (Gorillaz notamment) permet aussi de raconter l’histoire récente du Royaume-Uni, sa patrie, avec qui il entretient une relation intime et intense.