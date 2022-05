Après 5 mois d’absence, Marie-Sophie Lacarrau fait son retour au JT de 13h sur TF1: «Comme si on ne s’était jamais quittés» (vidéo)

«Je n’imaginais pas aimer autant, un jour cette date»

Quelques secondes avant de lancer son 13h, Marie-Sophie Lacarrau a tenu à adresser un message aux téléspectateurs."Bonjour à tous! Lundi 16 mai, je n’imaginais pas aimer autant, un jour cette date. Je suis vraiment, vraiment ravie de vous retrouver!", a-t-elle débuté son édition, ajoutant: "Et tout de suite, et bien, on reprend donc nos bonnes habitudes, comme si on ne s’était jamais quittés, avec les prévisions météo d’Évelyne Dhéliat", a annoncé la journaliste alors que les cartes s’affichaient à l’écran.

Sans prompteur

Après ce point météo, la présentatrice a trouvé une originale façon de lancer un reportage sur le moral des Français, tout en remerciant ces téléspectateurs pour leurs gentils messages durant sa convalescence:

"D’abord, ces derniers mois, c’est vrai que vous avez été très nombreux à prendre de mes nouvelles et je vous en remercie. Aujourd’hui, c’est donc moi qui ai envie de savoir comment vous allez-vous. Quel est votre moral?", a-t-elle introduit avant que ne partent les images.

Désormais sortie d’affaire, la journaliste ne peut plus porter de lentilles, ce qui la pousse à présenter son édition sans prompteur… comme le faisait Jean-Pierre Pernaut.