L’Eurovision joue la carte du symbole

Car cette année, si le jury de professionnel a massivement plébiscité des chansons classiques ( Space Man du Britannique Sam Ryder, SloMo de l’Espagnole Chanel, Die Together de la Grecque Amanda Georgiadi Tenfjord ou Hold me Closer de la Suédoise Cornelia Jakobs), le public, lui, a préféré l’originalité et la fantaisie (en votant massivement pour les violons et accordéons moldaves, les inquiétants hygiénistes serbes et les loups norvégiens, par exemple) et marqué son soutien symbolique et unanime à l’Ukraine. Sur les 468 points qu’elle pouvait récolter au maximum (12 points maximum attribués par 39 pays), l’Ukraine est allé en chercher 439! Un plébiscite unanime qui envoie un message fort aux Ukrainiens.

Kalush Orchestra et sa chanson Stefania, mélange de hip-hop et de musique traditionnelle, a donc recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder (466 points).La chanteuse espagnole Chanel complète le podium (459 points).

Jérémie Makiese, lui, a honorablement défendu les couleurs belges.Sa prestation fut impeccable et, vu le contexte, il n’a pas à rougir de sa 19eplace, la même que celle d’Hooverphonic, l’année dernière.

L’espoir au bout de la victoire

Volodymyr Zelensky s’est félicité de la victoire de son pays avec ce message sur sa page Facebook: "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l’Europe . Je remercie Kalush Orchestra pour sa victoire, et tous ceux qui ont voté pour nous! Je suis sûr que notre chœur victorieux dans la bataille contre l’ennemi n’est pas loin."

Reste à savoir comment l’Ukraine pourra accueillir le concours l’année en 2023. Traditionnellement, il revient à la nation victorieuse et à son service de télévision public (ici, la chaîne PCB) d’organiser le concours l’année suivante. "Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l’Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, pacifique, reconstruite!" , a ajouté le président ukrainien. De son côté, l’Union européenne de Radio-Télévision planche déjà sur différents scénarios. Le directeur général adjoint de l’organisation, Jean-Philip De Tender expliquait à la RTBF: "On trouvera une solution pour assurer la continuité du concours […] Peut-être faudra-t-il envisager d’ouvrir une nouvelle page dans l’histoire du concours, avec un nouveau scénario." Le concours pourrait par exemple être organisé dans un autre pays et les frais pris en charge via un "pot commun". Affaire à suivre.