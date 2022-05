Eurovision: qui vote pour qui? Une carte pour comprendre les alliances et les pays amis

Mais il y aura fort à faire pour déjouer les pronostics qui voient l’Ukraine l’emporter . D’autant plus que les votes entre pays semblent se répéter d’année en année.

En effet, certains votes entre pays voisins ou proches n’étonnent plus aucun observateur attentif de l’Eurovision. C’est même un refrain connu: les pays nordiques votent entre eux, l’Europe de l’Est vote pour ses voisins et… Belgium one point.

Pour rendre cette impression plus tangible, une carte de la répartition des votes par pays offre un bon moyen de visualiser ce phénomène d’alliance ou de proximité, bercé par l’histoire de notre continent.

Voici 4 observations, sur base des votes enregistrés en finale depuis l’édition 2010 de l’Eurovision.

1. L’alliance nordique

Norvège, Suède et Finlande sont souvent associés, erronément, comme un bloc, alors que ce sont plutôt les deux premiers et le Danemark qui sont les plus liés historiquement au sein de la Scandinavie.

L’Islande, longtemps gouvernée par le Danemark, partage également des affinités bien visibles avec les pays scandinaves. Cela se ressent dans les votes de l’Eurovision lorsqu’on regarde uniquement les votes entre ces pays nordiques.

Le Danemark place, et de loin, son voisin suédois en tête des votes du public. La Suède a reçu plus de 100 points danois depuis l’Eurovision 2010. La Norvège suit avec 61 points danois reçus. L’Islande est un peu plus bas, avec 37 points reçus.

La Norvège et la Suède sont les meilleurs amis et favorisent également grandement le Danemark et l’Islande.

Et la Finlande ? Elle est un peu boudée par le Danemark (qui lui a donné 18 points depuis 2010), mais mieux reçue par la Norvège (25 points) et la Suède (31 points). L’ Islande de son côté a également donné 30 points à la Finlande, mais lui préfère la France (32 points) et même les Pays-Bas (31 points).

2. Trahison en mer Baltique

On pense parfois les pays baltes – Estonie, Lettonie, Lituanie – très unis, l’Eurovision montre les différences qui existent entre ces trois territoires.

La Lettonie est la plus fidèle envers ses voisins, plaçant la Lituanie et l’Estonie sur le podium des pays à qui elle a donné le plus de points depuis 2010.

La Lituanie ne lui rend pas la pareille, boudant la Lettonie (tout juste dans son Top 10) et plaçant l’Estonie dans son Top 5 de justesse, à égalité avec la Géorgie.

L’ Estonie joue carrément les traîtres, ne place aucun des deux autres pays baltes dans son Top 5, mais leur préférant la Russie, les pays scandinaves et la Finlande. C’est sans doute parce que l’origine de sa culture et de sa langue est bercée d’influences scandinaves et germaniques.

3. À l’Est, rien de nouveau

Dès qu’on s’aventure à l’Est, plus loin que la Pologne, on commence à voir des votes qui reviennent peu souvent vers l’Europe centrale ou occidentale.

Ne demandez pas à la Géorgie, la Biélorussie, la Moldavie ou l’Azerbaïdjan de voter à l’ouest plus loin que la Roumanie ou la Hongrie. La partie la plus orientale du continent, qui tire vers l’Asie, vote très régulièrement pour ses voisins.

On retrouve ici une nouvelle trace de l’histoire, avec l’ influence soviétique qui s’étendait dans certains de ces territoires, notamment dans ceux à l’est de la mer noire. Certains pays issus de l’éclatement de l’URSS en 1991 continuent de partager un lien historique qui se prolonge via l’Eurovision. On ne s’étonnera pas de voir la Russie souvent bien placée dans les votes de ces pays, signe des liens qui persistent.

On retrouve malgré tout quelques exceptions. C’est le cas par exemple de l’Arménie, qui, en plus de voter massivement pour la Russie et ses voisins, place aussi la France dans son Top 5. L’importante communauté arménienne dans l’hexagone montre le lien qui unit les deux pays, tout comme les nombreuses personnalités franco-arméniennes, dont le plus notable représentant est sans doute Charles Aznavour.

Toujours pour l’Arménie, on ne s’étonnera pas de voir quelle n’a donné aucun point et n’a reçu aucun point en retour de l’Azerbaïdjan voisin, les deux pays s’opposant pour le contrôle de la région du Haut-Karabakh depuis des décennies.

4. À l’Ouest aussi, un entre soi

Au cœur de l’Europe occidentale aussi, on préfère voter entre soi. Les voisins directs récoltent le plus de points de la majorité des pays à l’ouest du continent, avec parfois une petite excursion dans des territoires plus orientaux.

Une exception ici, l’Italie , qui n’hésite pas à voter pour du plus exotique, avec un Top 5 original composé de l’Ukraine, l’Albanie, la Russie, la Moldavie et la Roumanie. Pour l’Ukraine, l’Italie est même le 3e plus gros réservoir de points derrière la Biélorussie et la Géorgie.

On sera curieux de suivre cette année le résultat des votes qui donnent l’Ukraine parmi les favoris suite au contexte de l’invasion par la Russie . Car, quoi qu’on en dise, l’Eurovision à bel et bien une dimension géopolitique forte, où les alliances d’hier et les conflits d’aujourd’hui se manifestent en points reçus.

La musique adoucit les mœurs, mais n’éteint pas l’histoire.