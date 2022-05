Eurovision: et si l’Italie jouait le doublé?

Pour les candidats italiens, Mahmood et Blanco, c’est une aventure particulière qui se joue ce soir.Le premier connaît déjà l’Eurovision et l’impact qu’elle peut avoir puisqu’il avait terminé deuxième du concours, en 2019.Il fut alors jusqu’à l’explosion de Måneskin, l’Italien le plus écouté sur Spotify avec plus de 200 millions d’écoutes.

Il retente le coup, affublé cette fois du jeune et pétillant Blanco avec une chanson toute en douceur qui évoque la liberté d’aimer qui on veut et de la difficulté que cela peut représenter.Un titre on ne peut plus raccord avec la philosophie inclusive du concours. "J’ai commencé à écouter Blanco il y a un an.J’ai aimé ses chansons et l’esthétique de ses vidéos.J’ai commencé à travailler avec son producteur qui m’a proposé de composer pour lui.J’ai écrit une mélodie qui est devenue le refrain de Brividi et j’ai travaillé sur les couplets pendant plusieurs mois , explique Mahmood. C’était très naturel et Blanco m’a proposé de présenter la chanson à San Remo qui est un des plus grands concours de chansons en Italie (NDLR: et dont le gagnant devient le représentant de l’Italie à l’Eurovision).J’ai accepté au bout de plusieurs de réflexion mais sans espérer quoi que ce soit.C’était tellement fun et naturel.Si j’avais dû participer avec quelqu’un d’autre ça n’aurait pas été pareil: Blanco est tellement amusant, spontané et fou qu’il a balayé toute anxiété."

L’ombre de l’Ukraine

Ce concours-ci sera sans doute marqué par le conflit russo-ukrainien.Et on ne serait pas surpris que bon nombre des votes tombent dans l’escarcelle ukrainienne, non pas grâce à la qualité de sa chanson mais simplement par sympathie ou soutien. Mais qu’importe pour les candidats italiens qui ne manqueraient cette opportunité pour rien au monde. "Je ne vais vraiment pas à l’Eurovision pour gagner mais juste pour montrer ma musique au reste du monde, ma façon de chanter et ma complicité avec Blanco.Gagner c’est juste la cerise sur le gâteau.C’est important à un moment comme celui que nous vivons en Europe de monter sur scène et de faire passer des messages."

Le meilleur endroit pour faire passer un message

Partant du principe que se taire est parfois une forme de respect, Mahmood estime que parfois, il vaut mieux dénoncer que se taire. "La musique est là pour inclure et non diviser et l’Eurovision est l’exemple parfait pour ça, conclut-il. L’Eurovision est une opportunité unique vu le nombre de personnes qui regarde.Et donc si un artiste a un message important à faire passer, c’est le meilleur endroit pour le faire.Parce que parfois la musique peut être plus forte que ce que pensent les gens.Et je crois aussi que la façon dont nous présentons la chanson est tellement naturelle que les gens vont devoir affronter le texte. Brividi parle de liberté mais aussi de peur.De la peur de montrer ses sentiments et de ne pas recevoir les mêmes sentiments en retour et elle est chantée par deux hommes… Ça n’a pas eu l’air de déranger les gens et ça, c’est le vrai progrès. Seule l’Eurovision permet ça."

Eurovision, ce samedi sur La Une à 21.00