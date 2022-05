Ce jeudi, voici les prestations qui sont sorties du lot.

The Rasmus, souvenir souvenir

Si vous étiez adolescent dans les années 2000, vous n’avez pas pu échapper au rythme entêtant de "In The Shadows" du groupe finlandais The Rasmus.

Ce même groupe était sur la scène de l’Eurovision ce jeudi soir, pour concourir avec le titre "Jezebel", toujours dans ce style rock qui caractérise The Rasmus.

Le groupe s’est qualifié pour la finale et passera à nouveau sur scène de Turin ce samedi 14 mai.

La sobriété suédoise

Toujours au nord du continent, Cornelia Jakobs représente la Suède. Loin des effets et de la débauche d’autres participants, l’interprète de "Hold Me Closer" a joué la carte de l’émotion.

Elle pointe parmi les 5 favoris des bookmakers, mais reste loin derrière l’intouchable Ukraine à qui la victoire semble promise cette année .

Expérimental dans le look et la musique

Que serait l’Eurovision sans ses costumes improbables et ses looks capillaires détonants?

La Géorgie a tout donné avec son représentant, le groupe Circus Mircus, qui a interprété un morceau très expérimental, aux multiples influences. Visiblement trop au goût des votants, puisque le jeune groupe ne s’est pas qualifié pour la finale.

In Corpore Sano

Reprenant la deuxième partie de l’expression "un esprit sain dans un corps sain", la chanson de la Serbie a appliqué les recommandations d’usage en proposant… un lavage de mains comme mise en scène.

Les paroles sont à l’avenant, en s’interrogeant notamment sur "le secret des cheveux de Meghan Markle", avant de réaliser que "c’est une question d’hydratation profonde". Un moment comme seul l’Eurovision peut en proposer.

Belgium, how many points?

Pour tous les Belges fans de l’Eurovision, la prestation de Jérémie Makiese était un immanquable, évidemment.

Ne faisant pas partie des favoris de cette édition de l’Eurovision, notre jeune compatriote s’était dit serein avant son passage en demi-finale . Il a fait la différence avec son titre "Miss you" et s’est qualifié pour la finale. Déjà une première victoire.