L’Eurovision, un tremplin pour les Belges, vraiment?

Mais est-ce dû à la multiplication des nations en lice , au fait de ne plus chanter désormais qu’en anglais (Nuno Resende, dernière prestation francophone en 2005, avec " Le grand soir "), aux concours de chant (" The Voice " Belgique et France, en attendant le retour de " La Nouvelle star ") qui rythment la saison télé en France et enBelgique? Il semble que l’Eurovision, s’il booste pendant quelques jours la notoriété d’un candidat ne lui assure aucune célébrité de longue durée.

Prenons les 10 derniers candidats belges:

- Iris , candidate flamande en 2012 avec " Would you ?" ne s’était pas qualifiée en finale. Plus de nouvelle depuis un single " Lost for one day " en 2014.

- Roberto Bellarosa , 12e avec " Love Kills " en 2013, deux albums puis plus rien depuis 2015 (malgré le parrainage de PascalObispo).

- Axel Hirsoux , pas en finale en 2014 avec " Mother " (élu par la Flandre) est réapparu cette année à " The VoiceFrance ", éliminé lors des " battles" , mais " ça l’a remis sur les rails ", assure-t-il.

- Loïc Nottet est l’exception: 4en 2015, il s’est créé un public jeune et fidèle, avec de bons spectacles et des participations heureuses à de grosses émissions françaises (" Danse avec les stars ").

- Laura Tesoro (10e en 2016) est restée une vedette mais pas hors de Flandre, comme chanteuse et animatrice télé.

- Blanche , 4e avec l’élégant " City Lights "en 2017, n’a pasexplosé depuis, son album " Fences " retardé par le covid en 2020 est un peu passé inaperçu.

- Sennek en 2018 n’est pas passée en finale et n’a p d’actualité marquante.

- Le Montois Elliot en2019, venu (comme bien d’autres) de " The Voice Belgique " n’a pas dépassé les demi-finales et… doit repartir quasi de zéro (il n’a encore que 21ans).

- Monstre sacré de la pop belge, le trio Hooverphonic est resté deux ans en lice (l’édition 2020 étant annulée) mais froid voire sinistre, le groupe est presque passé inaperçus (19e avec..." The Wrong place ").

Alors l’Eurovision pour un Belge? Mieux que rien , mais pas l’assurance d’un tremplin. Bonne m… quand même, Jérémie!