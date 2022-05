Ce jeudi soir à la télé: Elizabeth II, la reine du bal

Cette année, on célèbre donc ses 70 ans de règne et on sent le peuple britannique très enclin à y mettre les formes, et ce malgré l’absence de leur reine, il y a deux jours, lors du traditionnel discours du trône face aux membres du Parlement.

Une ferveur toujours intacte

C’est son fils aîné, le prince Charles, qui l’a remplacée au pied levé et a prononcé ce discours qu’Elizabeth n’avait manqué qu’à deux occasions (en 1959 et en 1963, parce qu’elle était enceinte) avec une certaine émotion.

Celle qui a soufflé ses 96 bougies le 21 avril dernier sera célébrée début juin, comme le veut la tradition.Cette année marque donc également son jubilé de platine et une longévité qui force l’admiration du monde entier.

Un documentaire inédit pour une icône pop

À l’occasion de cet anniversaire historique, AB3 proposera une soirée spéciale consacrée à la reine d’Angleterre avec la diffusion du documentaire inédit Elizabeth II, 70 ans de règne , réalisé par Julie Robert.

On y retrouvera les témoignages des journalistes Antoine De Caunes et Gilles Bouleau (TF1) mais aussi du spécialiste français des têtes couronnées, Stéphane Bern, ou encore de Carla Bruni, James Blunt, Jack Lang et Frédéric Mitterrand.De nombreux spécialistes de la famille royale britannique y apportent aussi leur point de vue sur cette monarque hors norme.

Bien plus qu’une énième biographie historique, ce film entend expliquer pourquoi la reine d’Angleterre, symbole de l’identité britannique, est aujourd’hui considérée comme une icône de la pop culture à la fois scrutée par les photographes de mode, courtisée par les stars mais aussi source d’inspiration pour le cinéma, la télévision et de nombreux artistes.

AB3, 20.15