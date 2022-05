Jérémie Makiese sereinavant la demi-finale de l’Eurovision: «Je me sens à ma place»

Si sa chanson Miss You ne fait pas partie pour le moment, des favorites, Jérémie et l’équipe qui l’accompagne ont tout de même voulu soigner les détails: "On a essayé d’apporter de la qualité à tous les niveaux de la prestation, que ça soit sur la voix, le visuel, les costumes, la chorégraphie…On a eu la chance de se produire devant 15000 personnes déjà et j’ai pu noter les réactions du public pour m’adapter au mieux."

Rendre le pays fier

Pas simple pourtant d’être à fond dans un concours quand on sait que de nombreux votes du public et des jurys iront certainement par sympathie au groupe ukrainien Kalush Orchestra et à sa chanson Stefania . "Je ne veux pas entrer dans cette dimension politique, soutient-il. Je suis venu pour chanter et je crois qu’il y a plusieurs manières de gagner: si j’arrive à rendre mon pays fier de ma prestation, alors j’aurais déjà gagné! Ici, entre nous, on se fiche pas mal des prévisions et des classements de bookmakers: ce sont tous des artistes, comme moi, et je les respecte.D’ailleurs, avec 200 millions de téléspectateurs, bien malin celui qui parvient à prédire le vainqueur! On sait qu’on a une bonne chanson et c’est l’essentiel."

Les places sont chères

Et Jérémie Makiese aura fort à faire car dans sa demi-finale, on retrouve entre autres la chanteuse suédoise qui a déjà fait forte impression mais aussi les Finlandais de The Rasmus qui ont déjà connu un succès international en 2003 avec In the Shadows .

Défendront également leurs couleurs ce soir, la Pologne, la Serbie (tous deux bien cotés dans les sondages) et San Marin avec son sulfureux candidat italien, Achile Lauro et la chanson Stripper .

Rendez-vous ce jeudi soir sur La Une pour savoir si Jérémie Makiese a réussi sa prestation.

La Une, 21.00