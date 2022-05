Cette semaine, les sept candidats encore présents ont dû retrousser leurs manches pour impressionner les juges lors d’une épreuve encore plus surprenante que la semaine dernière . Le chef américain Mike Bagale est venu pour la première fois sur le plateau de l’émission avec un défi bien particulier. Spécialiste de la « nourriture volante », le chef a demandé aux candidats de créer un plat inédit et étonnant, avec des aliments et techniques de leur choix. À la clé, trois points pour la brigade du vainqueur, deux pour la seconde, un pour la troisième et zéro pour la dernière.

Louise s’est lancé un défi peu commun en réalisant une table dressée comestible. La nappe était à base de poulet, de fleurs comestibles et d’autres ingrédients qui ont permis à la jeune cheffe d’épater Mike Bagale. "J’ai touché la nappe. Elle est comestible. C’est très impressionnant", a lancé le chef.

Mais c’est Pascal, le plus jeune candidat de cette 13e saison et le poulain de Philippe Etchebest qui s’est démarqué lors de cette épreuve hors du commun. Le jeune cuisinier est parvenu à faire "manger l’impossible" au chef américain avec un piment habanero, un des plus puissants de la planète, placé dans une boule-de-neige. Pour Paul Pairet, ce plat était le plus beau de la saison. C’est notre compatriote Arnaud qui a terminé à la dernière place avec ses moules-frites revisitées.

Pour la dernière chance qui opposait Arnaud, Wilfried et Mickaël, les trois candidats en danger devait faire une proposition autour du canard au jury. C’est le plat de Wilfried, des boulettes de magret de canard à la thaïlandaise, qui a le moins convaincu. Il a quitté l’aventure. "C’est une expérience folle. Je me sens hyper chanceux d’avoir pu la vivre. Je pense l’avoir vécu à fond", a confié le candidat.