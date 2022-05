Alors que la saison 2 est disponible à la demande sur BeTv, France 5 diffuse la première saison de " Parlement ", une série franco-belge formidable et très pédagogique (10 x 30 minutes) qui à travers le parcours de Samy, jeune assistant d’un député français incompétent (et désopilant), découvre les rouages complexes de l’Union européenne, où le moindre dossier n’avance qu’au prix de manœuvres tactiques subtiles et parfois irrationnelles.

2. Mardi 10 mai : Première demi-finale de l’Eurovision - La Une, 21h

Édition 2022 du célèbre concours de la chanson (sans la Russie).Première demi-finale mardi, la seconde jeudi et la finale samedi14 mai. Le représentant belge cette année est Jérémie Makiese, une révélation du concours "The Voice". Va-t-il bien figurer? Il passe dans la seconde série, jeudi. Tout se passe à Turin puisque c’est l’Italie qui l’a emporté l’année dernière. L’Ukraine est la grande favorite.

3. Mercredi11 mai: «Une patineuse brise l’omerta», docu - France 2,21h10

Figure centrale de ce nouveau docu, Sarah Abitbol, vice-championne du monde en patinage artistique et qui a été violée par son entraîneur quand elle avait entre 15 et 17 ans. Ses parents ne se sont rendu compte de rien. Il lui aura fallu 30 ans pour trouver le courage de briser… la glace. Grâce à son témoignage, d’autres voix se sont libérées révélant l’omerta qui régnait dans cet univers de paillettes.

4. Jeudi 12 mai: «Square», film - La Trois,20h34

Christian roule en Tesla et est le conservateur d’un très respecté musée d’art contemporain. La prochaine exposition de son établissement, intitulée " The Square ", doit questionner ses visiteurs sur les notions d’altruisme et d’empathie. Cette comédie du Suédois Ruben Ostlunda remporté la palme d’or en 2017.Elle questionne la frontière parfois très mince entre l’art moderne et… l’escroquerie du snobisme.

5. Vendredi13mai : Peter Doherty et Frédéric Lo en concert - ARTE, 23h20

Dans une demeure d’Etretat, en Normandie, Peter Doherty, l’enfant terrible du rock anglais (ex-leader des Libertines et des Babyshambles, célèbre pour ses frasques mais aussi son dandysme) est en duo avec le compositeur français Frédéric Lo. Ils présentent leur dernier album, " The Fantasy Life of Poetry & Crime ". Un étonnant concert intimiste, aux accents de spleen.