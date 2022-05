Ce que les Belges regardent (encore) en priorité à la télévision

1Les JT toujours aussi plébiscités

Sur base des 320 meilleures audiences enregistrées par le CIM depuis le début de l’année, un constat s’impose: les journaux télévisés gardent la cote. Pour preuve, 48 des 50 programmes les plus suivis (*) jusqu’à présent en 2022 appartiennent à la catégorie des grands rendez-vous d’actualité.

Avec des parts de marché avoisinant fréquemment les 40% - et dépassant même parfois les 50% -, les JT et autres éditions spéciales de RTL TVI et la RTBF restent donc une valeur sûre pour les deux grandes chaînes du sud du pays.

2Les magazines, rendez-vous (quasi) incontournables

Autre certitude: les téléspectateurs restent fidèles aux magazines diffusés en début de soirée.

Qu’il s’agisse de "Reporters", "Images à l’appui", "Enquêtes" (RTL TVI) ou "Le jardin extraordinaire" et "Une brique dans le ventre" (RTBF), ces petits rendez-vous quotidiens font partie des programmes les plus courus par les Belges. Exemple avec "Face au juge" dont les parts de marché - qui avoisinent parfois les 40% - lui permettent d’intégrer par deux fois le Top 50 des émissions les plus suivies de 2022.

3Les Diables rouges, plus que le sport

Malgré le retour de tous les grands événements sportifs à l’agenda, les téléspectateurs francophones n’ont d’yeux que pour le football.

Contrairement à leurs voisins du nord qui ont regardé en masse le Tour des Flandres (79,9% de PDM) et Paris-Roubaix (80,3% de PDM), les Wallons et les Bruxellois se focalisent principalement sur les Diables rouges. Excepté le huitième de finale de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le PSG, seuls les matches Belgique-Burkina Faso (37,1% de PDM) et Irlande-Belgique (35% de PDM) ont rassemblé plus de 350.000 curieux devant leur poste.

Reste à voir si le Mondial 2022, prévu en fin d’année au Qatar, réunira autant de téléspectateurs que l’Euro 2021 et ses 70% à 80% de parts de marché.

4Le «Septante et un» et quelques divertissements

Avec 14 audiences au-delà des 30% de parts de marché, le "Septante et un" (RTL TVI) est le seul jeu à s’imposer parmi les émissions les plus regardées en Belgique francophone.

Malgré des PDM souvent plus modestes, les télécrochets comme "The Voice", "Top Chef" ou encore "Mariés au premier regard" ainsi que quelques fictions françaises à succès ("Capitaine Marleau", "Astrid et Raphaëlle",…) constituent les autres divertissements le plus souvent plébiscité ces derniers mois.

5Les incontournables de TF1

Enfin, seules 13 programmes diffusés sur des chaînes étrangères - TF1, en l’occurrence - sont parvenus à séduire les téléspectateurs depuis le début de l’année. Il s’agit de la soirée des "Restos du cœur: un air d’Enfoirés", de "The Voice France", "Mask Singer" et "Koh-Lanta: le Totem maudit".

