L’épouse de Jean-Pierre Pernaut au Télévie 2022: «Il a fait douze AVC et des thromboses, mais il n’a pas souffert»

Lors de l’émission, on a notamment revu une vidéo de son défunt mari qui se confie sur leur rencontre, et comment sa future épouse lui a directement parlé de son propre cancer (une leucémie lorsqu’elle avait 30 ans).

"Avec Jean-Pierre, on s’est toujours battus pour que l’on parle de la maladie et qu’on utilise le mot ‘‘cancer’’", raconte-t-elle.

Son corps était fatigué. Il a fait douze AVC et des thromboses...

Elle en a profité pour parler de son mari après son cancer du poumon découvert en 2021. "Il n’avait plus de traces du cancer du poumon, en janvier dernier, mais son corps était fatigué. Il a fait douze AVC et des thromboses… Jean-Pierre n’a pas compris ce qui se passait, mais je peux vous assurer qu’il n’a pas souffert", a-t-elle précisé."C’est ma première télé, et il serait fier de me savoir au Télévie." Tant Jean-Pierre Pernaut aimait aussi la Belgique.

Lors de son témoignage sur le plateau de RTL, Nathalie Marquay a souhaité s’adresser aux téléspectateurs: "Prenez rendez-vous chez votre médecin. Arrêtez de vous dire que vous n’avez pas le temps. Se faire dépister, c’est primordial!"

Sur Instagram, ce dimanche matin, l’ancienne Miss France a publié un message:"Je me devais d’être là, également pour rendre hommage à l’homme de ma vie", écrit-elle. "Et rappeler à tous que le cancer n’est pas tabou et qu’il faut régulièrement se faire dépister. Une soirée placée sous le signe de l’émotion et de l’espoir avec le bonheur de revoir nolwenn.cg en pleine forme 3 ans après sa maladie et de partager des moments forts avec de belles personnes."