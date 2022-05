La finale de Mask Singer aura lieu ce vendredi 13 mai. Et ils ne sont plus que trois à pouvoir prétendre à la succession de Laurence Boccolini et Larusso : la banane , le cerf et le papillon . Car c’est l’arbre qui a été éliminé ce vendredi soir. Le jury, avec un Kendji Girac rapidement démasqué en renfort d’Anggun, Kev Adams, Alessandra Sublet et Jarry, a fini par reconnaître Gilbert Montagné caché dans le tronc.

Le chanteur de "Sous les sunlights des tropiques" est le 7epersonnage en compétition démasqué depuis le début de l’émission le 1er avril dernier. Auparavant, il y a eu l’ancien nageur Alain Bernard (Bernard l’hermite), la navigatrice Maud Fontenoy (poisson-corail), l’ex-Miss France Sylvie Tellier (caméléon), Pierre Palmade (cosmonaute), le chef cuisinier Yves Camdeborde (cochon) , l’imitateur Marc-Antoine Le Bret (à la fois en tigresse et crocodile), sans oublier les stars internationales hors compétition Teri Hatcher et Seal .

L’émission présentée par Camille Combal continue de séduire les téléspectateurs puisqu’ils étaient encore 3,5 millions de Français devant TF1 ce vendredi soir, soit 19,6% de part de marché et la meilleure audience de la soirée, d’après Ozap .