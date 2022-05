Aux côtés des personnalités de RTL, des comités bénévoles et du parrain de la 34 édition du Télévie Pascal Obispo, plusieurs témoins partagent leur parcours face à la maladie. Parmi eux, Mademoiselle Luna, qui annonçait en janvier être atteinte d’un cancer du sein. À l’occasion du Télévie, la DJ lance un nouveau podcast en collaboration avec RTL intitulé "Vers la r’émission".

"Tout a commencé grâce à une amie qui a également souffert d’un cancer du sein. Elle a eu les mots justes pour me rassurer lorsque mon diagnostic est tombé. Je me suis dit qu’en en parlant, ça pouvait aussi aider d’autres personnes de la même façon qu’elle m’a aidée", explique Mademoiselle Luna.

D’abord par de la prévention pour toutes, mais aussi en soutenant les femmes qui traversent la même épreuve, l’animatrice souhaite partager sa positivité à travers cette série de podcasts. "Je voulais surtout faire passer le message que la vie continue après le diagnostic!".

Un combat de front

En parallèle d’un protocole médical traditionnel, Mademoiselle Luna s’est aussi tournée vers des médecines alternatives qui l’ont aidée à vivre la maladie différemment. Des coups de pouce que la DJ détaille dans son nouveau podcast.

Solaire et souriante, l’animatrice affirme n’avoir reçu que du soutien depuis l’annonce de sa maladie. "J’avais peur du bad buzz mais je reçois chaque jour une dizaine de messages de femmes touchées par la maladie, de maris qui soutiennent leur femme ou même d’enfants qui soutiennent leur mère dans ce combat. Ce que j’ai voulu faire en prenant la parole fonctionne!" Nourrie de ces nombreux échanges, Mademoiselle Luna mène son combat chaque jour de front.

En Belgique, 70000 nouveaux cas de cancer sont diagnostiqués par an. En septembre dernier, l’opération parrainée par Julien Doré avait permis de récolter 10617189 euros

2.«Les deux sirènes», film - samedi 7 mai, Tipik, 20 heures

Au début des années soixante. Rachel, une femme instable et fantasque, vit avec ses deux filles, Charlotte et Kate. Ne supportant pas l’idée même de la routine, elle leur impose de fréquents déménagements. Les trois femmes viennent finalement s’installer dans le Massachusetts, non loin d’un couvent… Une comédie qui date de 1990. Oui, pas très neuve. Mais c’est l’occasion de revoir l’actrice et chanteuse Cher au sommet de sa forme, entourée deux comédiennes "culte", Winona Ryder et Christina Ricci, encore adolescentes.

3.«Mémoires de nos mères», docu - samedi 7, La Trois, 21h03

Belgique, 1918, fin de la Première Guerre mondiale. Qu’en est-il des femmes? Comment revivre avec un homme mutilé ou malade ou quand on s’est débrouillée seule pendant plusieurs années? Entre fiction et documentaire, ce film raconte des histoires intimes de femmes et aussi l’avènement d’une nouvelle génération qui va conquérir davantage de liberté. Un docu belge (2022) signé Tristan Bourlard, auteur notamment de " Terra Maconica ", une histoire de la franc-maçonnerie.

4.«Un été brûlant à Odessa», docu - dimanche 8 mai, La Trois,21h07

Au bord de la mer Noire, Odessa fut longtemps considérée comme l’Ibiza des pays de l’Est, entre ses plages de rêve, ses hôtels luxueux, de gigantesques fêtes et les jeunes femmes sublimes. Mais, depuis 2014, cette célèbre destination balnéaire vit au rythme d’un conflit qui prend sans cesse de l’ampleur dans un pays au bord de la guerre civile. Reportage de 2018 dans une ville baignée par le soleil… devenue ces derniers temps l’enjeu d’une guerre impitoyable.

5.«Jusqu’où ira Uber?», docu - dimanche 8,France 5, 22h55

En 2007, dans la baie de San Francisco, Travis Kalanick, un entrepreneur multimillionnaire, crée Uber, une application sur téléphone portable qui permet de réserver une voiture et un chauffeur en quelques clics. En à peine dix ans, l’application va devenir un géant du transport. Entreprise détestée et combattue, Uber, et ses multiples déclinaisons, n’a pourtant cessé, depuis dix ans, de redessiner le monde du travail partout sur la planète. Ce tout nouveau docu signé Damien Fleurette relate cette saga économique.