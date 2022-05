L’acteur de «Friends» Mike Hagerty est mort à 67 ans

Un personnage qui est rapidement devenu l’un des favoris des fans, tant son mauvais caractère apportait une touche d’humour à chacune de ses rencontres avec nos six héros, et plus particulièrement avec Rachel, qu’il semblait aimer malmener. Mais derrière sa façade dure, Mr Treeger avait maintes fois prouvé qu’il avait un bon fond.

La disparition de Michael G. Hagerty de son nom complet a été annoncée sur Instagram par la comédienne Bridget Everett, qui lui a récemment donné la réplique dans la série HBO Somebody, Somewhere. "C’est avec une grande tristesse que la famille de Michael G. Hagerty a annoncé son décès hier à Los Angeles. Un acteur très apprécié, dont l’amour pour sa ville natale Chicago et sa famille ont été les piliers de sa vie. Mike était un mari dévoué, et laisse derrière lui sa femme Mary Kathryn, sa sœur Mary Ann Hagerty et son épouse Kathleen O’Rourke, ainsi que leur fille Meg. Il va nous manquer", écrit l’actrice sur son compte ce vendredi 6 mai.

Pour le moment, les causes de la mort de Mike Hagerty n’ont pas été dévoilées.