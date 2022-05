"How I Met your Father": au nom du père

On prend presque les mêmes et on recommence

On retrouve alors Sophie en 2022, incarnée par Hillary Duff (qui signe un retour surprise après le succès planétaire de Lizzie McGuire sur Disney Chanel lorsqu’elle était ado), en quête de l’amour, celui qui rime avec toujours.Avec Valentina, sa coloc’un brin dévergondée, elle est persuadée qu’il se cache quelque part à New York.Et, en se rendant à rendez-vous Tinder, elle embarque dans un Uber piloté par Jesse… Quelques péripéties plus tard, Sophie et Valentina se sont fait quatre nouveaux amis et peut-être que l’un d’eux est le futur père des enfants de Sophie.

Le décor est planté: on retrouve New York, de jeunes trentenaires plein de rêves et d’ambitions, un bar légèrement vintage et beaucoup de non-dits et d’occasions manquées.Bref, exactement les mêmes ressorts que ceux qui avaient fonctionné voici 20 ans. Il y a même un clone de Barney (l’indécrottable séducteur en costume trois-pièces; rôle tenu à l’époque par Neil Patrick Harris).

Bref, les fans de la première heure de How I Met your Mother seront éventuellement heureux de retrouver une nouvelle bande de copains même si celle-ci a 15 ans de moins qu’eux.Les plus jeunes auront peut-être envie d’intégrer le groupe, à condition d’aimer le côté légèrement désuet des sitcoms des années 1990-2000. Du coup, on ne sait pas trop à qui ça s’adresse ni à qui cela va plaire même si on lui reconnaît un humour un brin corrosif, histoire de venir pimenter un peu cette "nouvelle" soupe.

Disney +, 10 épisodes d’environ 25 minutes.