Ce jeudi soir à la télé: Le dernier jour des dinosaures

Depuis dix ans, le paléontologue Robert DePalma et son équipe sont sur leurs traces, dans le Dakota du nord, sur la formation de Hell Creek et plus précisément dans un petit carré baptisé Tanis, dont l’emplacement exact est un secret bien gardé.

Jungle luxuriante

C’est difficile de l’imaginer mais, au temps des dinosaures, au lieu de ces plaines poussiéreuses et de ces formations rocheuses arides, il y a avait un climat tropical chaud et humide, une forêt dense, des plaines marécageuses peuplées de petits mammifères et de dinos géants. Et Tanis se trouve précisément là où une plage faisait la jonction entre la forêt et la rivière.

C’est dans ce sol sablonneux, que les archéologues patients ont fait des découvertes inattendues, comme des poissons, des petits mammifères, de la peau de tricératops, des empreintes de dinosaures carnivores et un œuf de ptérosaure, un dinosaure volant.

Des traces de météorite

Et surtout, ils ont mis au jour une couche de matière orange composée d’iridium, un métal extrêmement rare sur notre planète mais présent dans la composition des météorites.Une découverte qui pourrait permettre de relier le site à l’impact qui a semé le chaos sur terre, et fait disparaître les dinosaures il y a 66 millions d’années.

Dans ce documentaire de la BBC, on suit en direct l’équipe de chercheurs, les doigts dans la poussière. Et on peut partager leur excitation à mesure que la terre livre ses secrets.

Et grâce à des images de synthèse incroyablement réalistes, basées sur ces dernières découvertes, on se retrouve plongés au temps du Crétacé supérieur pour observer ces créatures et leurs interactions dans cette jungle luxuriante.

