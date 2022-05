«Star Academy» sur TF1: voici à quoi va (sans doute) ressembler la nouvelle version

TF1 l’a annoncé officiellement hier mardi soir pendant "Koh-Lanta": le casting de la prochaine saison de la "Star Academy" est ouvert. Quatorze ans après avoir baissé le rideau sur la chaîne privée française, et neuf ans après avoir effectué un passage éphémère sur NRJ12, le télé-crochet va donc bel et bien faire son retour, plus de vingt ans après son lancement.