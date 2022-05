Ce lundi soir à la télé: Ardison remonte le temps

Le temps d’une soirée, Thierry Ardisson va donc se transformer en savant fou et fait tourner la roue du temps pour aller à la rencontre de stars disparues. et pour y parvenir, il va faire appel à l’intelligence artificielle pour recréer des légendes disparues et leur faire raconter leur vie. Grâce aux procédés Face Retrieveret Voice Cloning, deux réelles avancées technologiques made in France, et à un travail documentaire exigeant qui a permis de collecter exclusivement des propos avérés, l’animateur offre un voyage dans le temps troublant, au gré des étages et des époques.

S’il veut inviter les téléspectateurs à redécouvrir ces personnalités cultes sous leur apparence la plus iconique c’est parce qu’il en est persuadé: "La télévision publique peut être un puissant vecteur de savoir: l’École du Peuple , explique Thierry Ardisson dans un communiqué. Encore faut-il que ses programmes culturels soient suffisamment divertissants pour être accessibles au plus grand nombre. Avec Hôtel du Temps , j’utilise l’intelligence artificielle pour spectaculariser la Culture et rendre le Savoir captivant." Et puis, comme il le dit si bien en crânant un peu: "J’avais interviewé tout le monde. Il me restait l’autre monde."

Première personnalité épinglée: Dalida. "Tout simplement parce qu’elle est une étoile qui brille encore, 35 ans après son arrivée ici… Je veux qu’on écoute ensemble ses chansons et qu’elle nous raconte son incroyable destin: la gamine du quartier populaire du Caire, la guerre, et la prison qui tue son père, la reine de beauté des bords du Nil, l’atterrissage au Bourget, un soir de Noël, les ritournelles italiennes, le twist, les grands textes, le raï, la disco, le triomphe et la gloire sur les cinq continents, avant la descente aux enfers des amours mortes… Dalida, icône tragique."

Les prochains sur la liste sont Coluche et Jean Gabin et une déclinaison est déjà prévue aux États-Unis.

