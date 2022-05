And Just Like That: sexe et cheveux gris

Et juste comme ça… Sans même y penser, le monde a changé, les années ont filé et Carrie, Miranda et Charlotte, les héroïnes de Sex and the City ont désormais 55 ans.Est-ce pour autant que l’on devait se priver de leur retour? "Certainement pas!", se sont dites les comédiennes de la série originelle qui reprennent le flambeau dix-sept ans plus tard avec And Just Like That .Toutes sauf une: Kim Cattrall.Déjà réticente à participer aux suites sur grand écran, la comédienne affichant dix ans de plus au compteur que ses copines, a préféré décliner l’offre de HBO Max.

Pourtant, l’extravagante Samantha est de presque tous les épisodes: une conversation par SMS, un bouquet de fleurs livré pour un événement, un club ou un resto où le trio un peu orphelin se demande ce que Samantha aurait pensé de tout ça… Son ombre plane sur la série et c’est tant mieux.Idem pour le personnage de Stanford, le meilleur ami de Carrie.Willie Garson, le comédien qui l’incarne étant brusquement décédé en septembre dernier, Stanford n’apparaît que dans quelques épisodes.

Botox, ménopause et nouvelle vie

Évidemment on n’est pas vieux à 55 ans mais nos divas de New York n’ont quand même plus 30 ans.Les soirées dans les clubs jusqu’au petit matin, les histoires sans lendemain et les Cosmos c’était pour la vie d’avant.Ces trois-là affrontent aujourd’hui un quotidien sensiblement différent: les ados qui s’incrustent invitant au passage leur vie sexuelle à la maison, les mariages qui se fatiguent, les enfants qui se cherchent identitairement, les cheveux qui grisonnent, la ménopause qui chamboule tout et la crise de la cinquantaine qui fait voler les vies en éclats.

Rien ne leur est épargné, mais comme tout est abordé avec beaucoup de légèreté et d’humour, ça passe crème. On admire au passage comment Carrie continue de porter ses stilettos jour et nuit et comment la mode, omniprésente autrefois, se fait plus discrète, plus en phase avec le propos.

Les doutes, les coups durs de la vie mais aussi les merveilleux hasards et les belles rencontres sont au rendez-vous tout comme de nouveaux personnages immédiatement adoptés, just like that!

