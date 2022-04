Le Ku Klux Klan, Quadrille ou les oies sauvages.... Que regarder à la télé ce week-end?

En 1865, une poignée de vétérans sudistes fondent une société secrète, le Ku Klux Klan.Très vite, ils font régner la terreur dans la population noire, multipliant les lynchages et meurtres. Le mouvement est réprimé et éradiqué par le Congrès américain, mais il renaît au XXsiècle et s’adapte à une Amérique en pleine mutation, élargissant son commerce de haine, attaquant aussi migrants, communistes, catholiques et juifs. Ce docu retrace l’histoire de ce phénomène dont les cagoules ont marqué les mémoires.

2. L’invention du luxe à la Française - sam 30 avril, ARTE,20h50

Le secteur du luxe français se porte bien. Même en pleine pandémie, les LVMH, Hermès, Kering et autres L’Oréal ont vu leurs valeurs boursières s’envoler, jouant le rôle de moteur pour l’économie française. Et permettant à la France de rester un symbole international du luxe.

Ce statut ne date pas d’hier. À la veille de la Révolution française, l’Europe entière accourait déjà en France pour s’approvisionner en draps fins, porcelaines de Sèvres, miroirs de Saint-Gobain, soieries lyonnaises, dentelles d’Alençon et autres témoignages éclatants d’un savoir-faire admiré dans toutes les cours du continent.

On a tendance un peu à l’oublier, mais tout cela, on le doit à l’ambition de Louis XIV et surtout à la vision de son ministre Colbert, qui ont créé de toutes pièces un appareil industriel sophistiqué pour se lancer à la conquête des marchés. Pour ce faire, le Roi Soleil innove en choisissant de développer des industries d’exception. Le luxe se développe à travers les manufactures royales grâce à l’innovation technique et scientifique et à de nouvelles formes de savoir-faire et de travail. Mais son essor repose aussi sur des méthodes moins avouables: espionnage industriel, débauchage systématique et, au besoin, rapt pur et simple.

Ce choix du haut de gamme, fût-ce au prix de quelques basses œuvres, va s’avérer doublement payant, en renflouant les caisses de l’État et contribuant au rayonnement du souverain et de son royaume: Versailles impose le luxe français en Europe pour plusieurs siècles.

De l’origine des glaces de la fameuse galerie du château de Versailles, conquises de haute lutte par Colbert en Italie, à la longue quête de la perfection en matière de fabrication textile, le réalisateur Stéphane Bégoin retrace, dans un récit fourmillant de détails et d’anecdotes, la palpitante genèse de l’industrie du luxe. Rythmé par des gros plans sur de précieux objets d’époque et des scènes de reconstitution éloquentes, son film entrelace les analyses et témoignages d’une multitude d’intervenants (archivistes, historiens, plasticiens…) avec de riches archives, notamment iconographiques.

3. Le chasseur de vampires de l’impératrice, sam30 avril - ARTE, 23h15

Au milieu du XVIII siècle, dans les Balkans récemment passés sous le joug des Habsbourg, on constate qu’une trentaine de cadavres, un an après leur mort, ne portent aucune trace de décomposition. On décide alors de les brûler ou de les décapiter. L’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche charge son médecin personnel, le Hollandais Gerard van Swieten, d’enquêter sur place quant aux origines de ces superstitions.

4. «Quadrille» de Sacha Guitry, théâtre - dimanche 1er mai, Fr 4,21h10

Le théâtre à la télé, ce n’est pas si souvent. Alors autant profiter de ce " Quadrille " proposé sur France 4, captation soignée d’une comédie de SachaGuitry mettant en scène un rédacteur en chef qui se prépare à épouser une actrice connue, laquelle s’éprend d’une vedette hollywoodienne de passage. C’est avec François Berléand dans le rôle central, entouré de Pascale Arbillot, Florence Pernel et le comédien belge François Vincentelli.

5. «Donne-moi des ailes», film - dimanche 1er mai, Fr2, 21h10

Réalisateur de " Belle et Sébastien ", Nicolas Vannier propose ici l’histoire, tirée d’un récit authentique, d’un adolescent qui, contraint d’aller habiter chez son père, scientifique passionné par la migration des oies, va peu à peu se passionner à son tour pour ces volatiles, au point de les emmener enNorvège avec son père et de les accompagner… en ULM. C’est avec Jean-PaulRouve, un film touchant, un récit initiatique plein d’envol et aux paysages grandioses.