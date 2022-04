«Koh-Lanta»: revirement de situation lors des ambassadeurs

C’est donc sur Louana et Colin que ce 9eépisode s’ouvre. Tous les deux sont décidés à aller jusqu’à la boule noire, ne parvenant pas à se mettre d’accord sur le candidat à éliminer en ce moment de réunification.

Mais, touché par la malédiction, Colin fait volte-face. S’il va à la boule noire, le candidat a plus de chance de perdre le duel que Louana (deux boules sur trois sont noires de son côté) lors du tirage au sort. N’ayant pas envie de jouer son aventure sur un pareil déséquilibre, Colin accepte de sacrifier un membre de son équipe. En contrepartie, Louana lui promet que personne ne votera contre Olga ou lui pendant les trois, quatre prochains conseils.

Stratégie payante pour Louana, qui retourne donc sur le camp réunifié avec une bonne nouvelle. Aucun de ses équipiers n’a été éliminé lors des ambassadeurs. Colin annonce l’élimination de Setha à la tribu blanche.

Surprise et déçue, l’aventurière ne comprend pas le geste de son ancien coéquipier de jeu: "Je suis déçue parce que je savais que même avec deux tiers, je l’aurais fait.", ce à quoi Colin se défend: "Je ne pense pas que j’ai été très égoïste en faisant ce choix. C’est un jeu. Il faut savoir où tirer ses cartes quand c’est possible."

Tenir tel un koala

Place à la première épreuve d’immunité individuelle de la tribu réunifiée. La règle est simple: il faudra tenir le plus longtemps possible accroché à un poteau, tel un koala. Un exercice qui demande beaucoup de patience et de concentration. L’objectif: être le dernier à tomber, afin de bénéficier de l’immunité au conseil.

Dans le duel final, opposant Bastien à Louana, c’est Louana qui remporte l’épreuve et reçoit le premier totem individuel. La Française de 28 ans est intouchable au conseil.

Un conseil «inattendu»

Lors du premier conseil de la réunification, tout peut se passer, rappelle Denis Brogniart. Après les votes, François et Nicolas sortent un collier d’immunité. Comme Louana, ils ne risquent pas de partir ce soir.

Après dépouillement des votes, c’est finalement Colin qui est éliminé, avec sept voix contre lui. "Là, j’ai l’impression que c’est totalement irréel". Le Suisse de 25 ans est visiblement très surpris, se croyant intouchable pour quelques conseils, comme lui avait promis Louana lors des ambassadeurs.

De son côté, Louana avoue être "gênée". "Je t’ai promis de te protéger jusqu’à la fin. J’ai respecté mes engagements. Je ne peux pas aller à l’encontre des votes. J’ai essayé. J’en suis sincèrement désolée."

Après s’être expliqué avec la tribu réunifiée, Colin décidé de donner - sans surprise - son vote noir à Olga, sa partenaire de jeu.