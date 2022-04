Depuis 2017, en Allemagne, une loi autorise son usage en dernier recours, quand d’autres thérapies ont échoué. Le cannabis est vendu sur ordonnance et peut être remboursé par la sécurité sociale. Miraculeux? Pas tant que ça.

En réalité, on trouve très peu d’études sérieuses sur l’efficacité du produit et sur ses effets à long terme. Seulement des témoignages, forcément très diversifiés. Parce que tous les usagers ne sont pas égaux face aux effets du cannabis. Certains, conquis, voient leurs douleurs diminuer, mais sur d’autres, le produit n’a aucun effet ou des effets hallucinogènes; sur certains encore, on constate une accoutumance et il faut augmenter toujours plus les quantités.

Pour être mis sur le marché un médicament doit passer de nombreux tests, la procédure est longue et coûteuse.Le cannabis lui, bien qu’à visée "médicale" a sauté toutes les étapes…

Et en Belgique?

Les législations varient énormément selon les pays. Le cannabis médical est autorisé en Israël depuis 25 ans. En Allemagne, depuis cinq ans, donc, et dans 12 autres pays européens. Alors que huit autres ont lancé la machine législative. En Belgique, il est totalement interdit. Avec quelques contradictions… un médecin belge peut très bien prescrire du cannabis médical à un de ses patients belges, mais celui-ci ne pourra pas l’acheter légalement en Belgique ni en ramener de l’étranger… Un seul médicament à base de la molécule active du cannabis est autorisé, le Sativex, pour des cas extrêmement précis.

Un marché de 50 milliards

Et puis, le marché est une affaire de gros sous. Estimé à 50 milliards de dollars (nettement moins que le marché illégal, néanmoins), ce marché attise les appétits des industriels qui commercialisent le cannabis médical. Certains n’hésitent pas à rétribuer des influenceurs pour vanter les mérites de leur produit. Ou au contraire à menacer et traîner en justice les médecins aux voix discordantes qui osent mettre en doute l’efficacité du cannabis médical.

Arte, 23.55