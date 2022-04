1. Le retour de Lilian

L’heure était également à la recomposition des brigades dans l’épisode 10 de Top Chef. Deux anciens candidats ont fait leur retour dans la compétition pour tenter de regagner leur place dans le concours: Lilian, parti deux semaines auparavant pour raisons personnelles, et Thibaut, dernier éliminé.

Ils ont affronté les brigades sur un ingrédient extrêmement simple: la pomme de terre, pour séduire le chef Heston Blumenthal.

À l’issue de la dégustation, c’est un coup de cœur pour le plat de Lilian. Le candidat retrouve sa place dans l’équipe de Paul Pairet. Mickaël et Pascal ont aussi brillé sur cette épreuve, ils restent dans la brigade de Philippe Etchebest.

2. Une candidate éliminée

La seconde épreuve de l’épisode 10 de Top Chef entraîne une nouvelle recomposition des brigades. Epaulés par Gilles Goujon, Arnaud, Lucie, Thibaut, Wilfried et Louise s’affrontent sur le thème de l’agrume.

Face à l’enjeu et la fatigue accumulée, Arnaud craque et s’effondre en larme sous son plan de travail. Cela ne l’empêchera pas de se qualifier, tout comme Louise, Thibaut et Wilfried.

C’est finalement la réalisation de Lucie qui n’est pas retenue.