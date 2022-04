Pour la promotion du film " Préjudice ", Arno accepte de passer "chez Ruquier" dans "On n’est pas couché". C’est là que l’intervieweuse parisienne Léa Salamé le met sur le gril, lui reprochant de toujours répondre les mêmes choses aux questions.

2. En 2010, sur le plateau de Thierry Ardisson

A l’occasion de ce qui était son 25e album, porté par le single " Je veux nager ", Arno se prête au jeu de l’interview de Thierry Ardisson, riche en informations sur la bio de l’artiste (sur Ostende, sur Marvin Gaye…), ce qui permet à Arno de répondre un peu comme il veut et de "faire sa promo".C’était dans le talk-show de fin de soirée " Tout le monde en parle " sur France 2.

3. En direct des Francofolies, un grand moment de JT

Il y a 14 ans, Arno dit en direct à la RTBFqu’il est " ouvert comme une vieille pute " à jouer dans n’importe quel endroit. Il rappelle aussi qu’il est Belge et Européen, et donc " tout le monde a deux trous dans son nez ". C’était au JT, en direct des Francofolies de Spa. Et Bruno Clément a bien gardé son sang-froid.

4. En 1999, sur le plateau de «Nulle part ailleurs»

Voilà 22 ans, en promo de son album " A poil commercial ", Arno est à Canal + dans " Nulle part ailleurs ", magazine mythique dont la première partie à l’époque est coanimée par le journaliste Philippe Vecchi (décédé inopinément en 2017) et Alexandre Devoise.

C’est l’occasion de quelques saillies d’Arno mais aussi de revoir un séquence-culte, les "Messages à caractère informatifs" avant une prestation "live".

5. En 2013, son interview «post-it» pour Télérama

Il n’y a pas l’électricité des plateaux "en direct", mais bon, c’est du Arno pur jus. L’intérêt de la vidéo, ce sont les images en noir et blanc où il converse avec Alain Bashung. Sinon, c’est la promo de l’album "Future Vintage ", sorti voilà 8 ans.