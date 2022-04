Ce jeudi soir à la télé: Titanic, entre fiction et réalité

Pour RTL ce jeudi soir, Maria Del Rio évoquera les coulisses du tournage du film.

Le film a connu un véritable succès mondial, décrochant pas moins de 11 Oscars, un record à égalité avec Ben-Hur et Le seigneur des anneaux – Le retour du roi . La Belgique a également été emportée par la vague Titanic et le film est resté un an à l’affiche.

Dans La folie Titanic, on dépeint un James Cameron exigeant durant ce tournage. Il voulait que son film se rapproche le plus possible de la réalité historique et, pour ce faire, il n’a pas hésité à mettre ses équipes et ses comédiens dans des situations inconfortables. C’est notamment le cas pour Kate Winslet et Leonardo Di Caprio, qui tournent plusieurs scènes dans de l’eau non chauffée. Victime d’hypothermie, l’actrice britannique menacera de quitter le tournage.

Titanic ne serait pas Titanic sans son générique de fin, M y heart will go on. La chanson mondialement célèbre, interprétée par Céline Dion, va rendre magique l’histoire d’amour racontée dans le film. Et pourtant, la diva québécoise a failli ne pas chanter, car elle ne l’aimait tout simplement pas. C’est suite à l’insistance de son mari, René Angelil, qu’elle acceptera d’enregistrer une maquette qui deviendra finalement la version définitive.

Navire virtuel

Sur La Une vendredi, Patrick Weber présentera le documentaire de la BBC, Un film une histoire, consacré au Titanic, et déjà diffusé en 2012. Grâce à une version virtuelle du navire, des chercheurs ont voulu découvrir si la version hollywoodienne du naufrage ressemble de près ou de loin à la réalité.

Le film analyse les aspects techniques du naufrage – les brèches dans la coque – mais également l’existence (ou non) des personnages du film dans la vie réelle. L’occasion de rappeler que si Jack et Rose ont été spécialement créés pour la fiction, de nombreux personnages du film correspondent à des personnages réels.

