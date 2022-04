Koh-Lanta: un épisode coupé en pleine réunion des ambassadeurs, d’anciens aventuriers enragent

Alors que tous attendaient avec impatience l’issue de la réunion des ambassadeurs, l’émission s’est arrêtée soudainement, reportant la décision à la semaine prochaine.

Il n’en fallait pas plus pour que les anciens aventuriers du jeu d’aventure ne donnent leur avis tranché sur les réseaux sociaux. "Je me demande pourquoi j’ai regardé cet épisode, je ne suis jamais autant resté sur ma faim, laissez-nous l’épisode des ambassadeurs en entier", a plaidé le Belge Javier, candidat en 2021 et en 2018.

Même son de cloche pour Alban, qui regrette l’époqueoù l’épisode des ambassadeurs était bien plus fourni en contenu.

Et comme si cela ne suffisait pas, le teaser du prochain épisode semble avoir révélé des indices sur les aventuriers qui participent à l’épreuve suivante, ce qui signifierait qu’ils n’ont pas été éliminés aux ambassadeurs, comme l’explique le site SoFoot.

Enfin une victoire sur un confort pour les rouges

Dommage pour un 8eépisode qui tenait jusque-là ses promesses. À commencer par un jeu de confort très disputé qui consiste à récupérer 7 symboles, construire deux perches et extraire des cercles en bois d’un bambou vertical. Une épreuve qui a donné lieu à un beau retournement de situation, avec la victoire des rouges, alors que les jaunes étaient largement en tête.

Une première victoire dans un confort pour les Cadlao, qui reçoivent une côte de bœuf et pommes de terre en récompense.

Louana et Colin désignés ambassadeurs

Après l’annonce de la réunification, Denis Brogniart annonce que les deux équipes vont chacune devoir choisir leur ambassadeur dans l’équipe adverse. Sur les deux îles respectives, le choix se fait à l’unanimité: ce sera Colin et Louana.

Une désignation qui n’est pas accueillie avec le même enthousiasme de part et d’autre. Bien décidé à aller loin dans l’aventure, Louana explique à son équipe qu’elle n’ira pas à la boule noire et fait part de ses doutes, tandis que Colin se montre excité de défendre au mieux les intérêts des Matingi.

Mais dès la rencontre des ambassadeurs, la malédiction du totem maudit reçu lors du jeu de confort tombe sur Colin. Denis Brogniart l’informe de l’ajout d’une boule noire dans son sac, ce qui signifie qu’il a désormais deux chances sur trois de la tirer contre une chance sur deux pour Louana en cas d’impossibilité de s’entendre sur un candidat à évincer.

Mais le jeune Suisse n’en a cure. En mode "mission suicide", il tient tête à Louana et lui dit qu’il ira jusqu’au bout pour sauver son équipe, déjà en infériorité numérique à l’aube de la réunification. Déçue de ne pas parvenir à le faire changer d’avis, Louana semble également se résigner à l’idée de remettre son sort entre les mains du hasard... avant que l’émission ne se coupe.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour savoir qui verra son flambeau éteint définitivement par Denis Brogniart.