«Top Chef»: les départs inattendus d’un candidat... et d’un juge

1 L’abandon de Lilian

Surprise dès le début de l’émission: Stéphane Rotenberg annonce que Lilian Douchet, un des poulains de Paul Pairet, quitte la compétition pour "raisons personnelles". Une première dans l’émission.

Dans un message publié sur le réseau social Instagram, le Beauvaisien n’en dira pas beaucoup plus aux téléspectateurs les plus curieux. "Comme vous avez dû le voir dans l’épisode de ce soir, je suis parti du concours "Top Chef" pour des raisons personnelles, explique-t-il. Mais ne vous inquiétez pas! Aujourd’hui, tout va bien." Et le candidat de ne pas en dire plus sur ce qui l’a poussé à quitter la compétition.

2 Le retour de Wilfried

Comme le prévoit le règlement, c’est le dernier éliminé, à savoir Wilfried, qui a réintégré les cuisines de "Top Chef".

Éliminé la semaine dernière face à Louise, le cuistot a donc remplacé Lilian au pied levé.

3 Le succès du Belge Arnaud

Pour ce 9e épisode, les derniers candidats en lice ont dû sublimer les abats. Objectif: faire mieux que qu’Adrien Cachot, lui-même ancien participant de "Top Chef". Un défi qui a souri à Mickael et Pascal.

La deuxième épreuve de la soirée a, pour sa part, permisà Arnaud Delvenne de se distinguer. Et pour cause, la soupe de parmesan et de pain rassis ainsi que son bouillon de champignons ont séduit le chef italien Massimo Bottura et le directeur du guide Michelin, Gwendal Poullennec.

4 Le départ de Thibaut

Opposé à Sébastien dans une épreuve de la dernière chance consacré à la courgette, Thibaut n’est pas parvenu à séduire le jury. Résultat des courses? Le candidat a pris la porte… mais peut-être pas pour longtemps.

En effet, comme l’a annoncé Stéphane Rotenberg, le candidat éliminé ce lundi pourrait déjà réintégrer "Top Chef" s’il parvient à battre Lilian lors d’un duel à venir. Ce qui signifie que Lilian, à peine parti, devrait aussi se voir offrir une deuxième chance dans le jeu.

5 L’absence d’Hélène Darroze

Reste que, plus encore que le départ de Thibaut, c’est peut-être bien l’absence de la juge Hélène Darroze qui a marqué les esprits en fin d’émission.

Comme annoncé à l’automne dernier, au moment de l’enregistrement des épisodes, la cheffe, qui a perdu son père Francis et son oncle Claude en peu de temps, n’a pas assisté à l’épreuve de la dernière chance. Et elle n’assistera pas non plus aux épreuves des deux prochaines émissions.

C’est le chef Pascal Barbot, visage du restaurant deux étoiles "L’Astrance", qui remplacera Hélène Darroze.