N’oubliez pas les paroles: rentré dans le top 10, le Belge Kristofer fait un beau geste après la bourde d’une choriste (vidéos)

Ce lundi 18 avril, Kristofer est rentré dans l’histoire du jeu de France 2 en intégrant le classement des 10 meilleurs gagnants et en dépassant Violaine, l’ancienne numéro 1 du programme. "C’est incroyable ce qu’il se passe, je ne réalise pas, c’est juste inouï!", a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

Ce mardi, l’habitant de Saint-Nicolas a consolidé sa 10 place ce mardi avec une 27e et une 28e victoire, ainsi qu’un total de 246.000 euros remportés.

Et il a également été auteur d’un très beau geste. Alors qu’il devait trouver deux mots manquants dans la chanson "Yaka Dansé" pour décrocher 1000 euros, une choriste de l’émission les a divulgués par inadvertance.

Décontenancé, le jeune homme a quand même décidé de valider les deux mots tout en annonçant reverser les 1000 euros à une association, comme cela avait été le cas à l’époque où Margaux était en possession du micro d’argent.

Battre le record de Margaux? Kristofer n’y croit pas

Malgré cette gentillesse, cette spontanéité, et ce sens de l’humour qui ont séduit Nagui et les téléspectateurs, Kristofer admet avoir du mal à gérer ses émotions. Interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs après son entrée dans le top 10 de l’émission, Kristofer a avoué sa crainte de ne plus pouvoir les gérer avec la fatigue. "Les émotions sont très fortes à chaque fois, et j’ai du mal à me reprendre. Je ressens tellement d’émotion, que j’ai peur que ça m’empêche d’aller plus loin. Je n’arrive plus à me concentrer et à réfléchir."

Toujours est-il que le Belge est toujours en lice. De là à espérer un jour dépasser le record de 59 victoires et 530.000 euros de gains de Margaux? Le nouveau chouchou de Nagui n’y croit pas. "Je pense que je n’y arriverai pas. Je ne suis pas assez efficace sur mes finales, elle l’était plus que moi. Ce n’est pas mon objectif: Margaux est incroyablement forte", a-t-il expliqué avec humilité.