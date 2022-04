"La diffusion des programmes de l’ensemble des chaînes de télévision (RTL-TVI, Club RTL, Plug RTL) et de radio (Bel RTL et Radio Contact) a été interrompue. Les équipes techniques de RTL Belgium ont mis tout en œuvre pour résoudre le problème engendré par cette panne dans les plus brefs délais."

"RTL Belgium s’excuse auprès de l’ensemble de ses téléspectateurs et auditeurs pour ces désagréments momentanés, tout aussi imprévus qu’imprévisibles", a indiqué le groupe.

Suite à une panne de courant (qui a touché Schaerbeek), la diffusion du premier épisode de "l’Amour est dans le pré" a été perturbée.

Sandrine Dans, la présentatrice de l’émission s’est excusée et a annoncé que ce premier épisode sera rediffusé ce mercredi soir, dès 20h50.

"Si vous n’êtes pas disponible ce mercredi, vous pouvez déjà découvrir les portraits de cette saison, l’émission est disponible sur RTL Play️ ", indique le groupe.