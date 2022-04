Ce jeudi soir à la télé: les choix de la rédaction en bref

Qui sont ces gens sans scrupules qui s’enrichissent sur le dos des pauvres? Un proprio sans états d’âme qui loue très cher un logement pourri, des escrocs qui arnaquent les chômeurs en quête d’un petit boulot avec de fausses offres d’emploi, un industriel de la viande qui vend aux associations d’aide alimentaire des steaks hachés 100% pur bœuf remplis… de cartilage et de soja… Alors que de nombreux foyers peinent à boucler leurs fins de mois, les plus précaires constituent aujourd’hui une cible de choix pour s’enrichir.

France 2, 23.00

DOCU

Révélations sur le Mary Rose

Un matin d’octobre 1982 le Royaume-Uni retient son souffle devant sa télé. Depuis des siècles, le Mary rose, légendaire vaisseau amiral du roi Henri VIII gît au fond de la Manche. Un nouveau chapitre de l’archéologie sous-marine est sur le point de s’ouvrir car après 437 années sous l’eau, le Mary Rose fait son apparition. Aujourd’hui, grâce aux progrès de la science, des chercheurs vont réaliser des analyses ADN et exploiter des archives récemment découvertes pour connaître l’identité des membres de l’équipage.

France 5, 21.50

FILM

Manchester by the sea

Manchester by the Sea raconte l’histoire de la famille Chandler, famille de classe ouvrière du Massachusetts. Après la mort subite de Joe son frère aîné, Lee devient le tuteur légal de son neveu. Lee doit faire face à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi ainsi que de la communauté où il est né et a été élevé. Un film d’une beauté douloureuse, venu raconter un deuil impossible. Avec un Casey Affleck époustouflant récompensé d’une flopée de prix d’interprétation pour ce rôle.

La Trois, 20.35