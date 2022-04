Des cathédrales nouvelles

À Beauvais, pompiers et conservateurs mettent tout en œuvre pour protéger le chœur gothique le plus haut du monde, qui culmine à 48,5 mètres. Il a souffert de plusieurs effondrements au cours de son histoire. Il abrite quelques joyaux, comme un manuscrit du XVIIIesiècle que l’on croyait perdu à jamais. Il contient des compositions de Pierre-Louis Pollio, un des plus grands musiciens baroques de son temps. Et pour la première fois, on va pouvoir l’entendre.

DJ et vitraux modernes

Autre région, autre philosophie: à Metz, on fait le pari de la modernité. Des artistes d’avant-garde ont carte blanche pour donner un nouveau souffle à cette cathédrale. Thylacine, représentant de la musique electro, a le privilège de pouvoir composer un nouveau morceau, et jouer, à plus de 30 mètres du sol, sur l’orgue Renaissance, un des instruments les plus anciens.

Quant à l’artiste Kimsooja, venue de Corée du Sud, elle crée des vitraux pour le transept, grâce à une technique particulièrement novatrice. Première femme à réaliser une telle œuvre dans cette cathédrale, elle succède au célèbre peintre du XXesiècle Marc Chagall, qui a réalisé de splendides vitraux.

À Toulouse, une équipe d’archéologues mène l’enquête sur des sarcophages conservés au pied de la basilique Saint-Sernin.

À Paris enfin, sur le chantier du siècle, les compagnons ont deux ans pour réaliser un exploit: ils doivent ressusciter Notre-Dame exactement comme avant le drame. La priorité: sélectionner puis récolter les chênes qui serviront à la construction de la nouvelle flèche qui s’élèvera dans le ciel de la capitale. Mais comment les choisir? Et surtout comment abattre sans dommage ces géants plusieurs fois centenaires, qui mesurent plus de 50 mètres de haut? Les défis sont multiples et vertigineux.

