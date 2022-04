Top Chef: Pierre Gagnaire bluffé par un plat, l’élimination se joue sur une bouchée (vidéo)

Dans ce 8e épisode, le but est simple pour les 9 candidats encore en lice: ne pas finir dernier dans l’une des deux épreuves du jour afin d’éviter un aller simple pour la dernière chance.

1.Un «coup de foudre» grâce à un avocat... en croûte de compost

Pour la première épreuve, Sébastien, Lucie, Mickaël et Wilfried s’affrontent pour séduire les chefs barcelonais Eduard Xatruch et Oriol Castro en cuisant un fruit d’une manière inédite.

Malgré de gros doutes en début d’épreuve, Lucie se remotive grâce à son chef Glenn Viel et ça paie! Elle provoque un "coup de foudre" auprès des chefs avec son avocat cuit... en croûte de compost.

"L’avocat, c’est tellement une culture qui pourrit la planète. Un avocat, c’est 10.000 litres d’eau. Pourquoi ne pas confronter l’avocat, qui est anti-écologie, avec le compost qui est pro-écologie?", explique la candidate qui se qualifie pour la semaine suivante, tandis que Wilfried part en dernière chance à cause d‘une mangue fumée peu convaincante.

2.Le légendaire Pierre Gagnaire bluffé par une meringue salée

Dans la suite de l’épisode, c’est une véritable légende vivante de la gastronomie et un habitué de Top Chef qui est venu défier les 5 candidats restants: Pierre Gagnaire. Le chef aux 16 étoiles leur a demandé de lui préparer un plat autour de la meringue salée.

Si le Belge Arnaud Delvenne est toujours le champion des blagues et des punchlines cette saison ("Y a deux personnes que j’aime dans ma vie, Céline Dion et Pierre Gagnaire"), lui et Pascal doivent s’incliner face au plat de Thibaut Spiwack: une meringue cacao-champignon qui bluffe le chef de 71 ans.

Il trouve le plat du candidat d’Hélène Darroze "épatant" et "élégant" et déclare même qu’il se l’accaparerait bien "pour le mettre dans son restaurant."

Mais la joie est contrastée dans l’équipe aux manchettes rouges. Peu inspirée par le thème de l’épreuve, Louise échoue avec sa meringue de maïs et file rejoindre son comparse Wilfried en dernière chance.

3.Une élimination sur une bouchée et des brigades rééquilibrées

Pour sauver leur place dans le concours culinaire, Louise et Wilfried doivent tout miser sur une seule et unique bouchée à base de dinde. Et c’est Hélène Darroze qui a la lourde tâche de départager ses deux poulains. Le tout, avec les yeux bandés.

Au final, la cheffe de la brigade rouge préfère le tartare de dinde rempli de saveurs éparses (citron, lard, anguille fumée, croûtons, huître, etc) de Louise à la farce de dinde au curry de Wilfried.

Très proche de son partenaire de brigade qu’elle qualifie de "grand frère", la candidate ne peut retenir ses larmes.

Le départ de Wilfried chamboule également les brigades. Pour rééquilibrer celles-ci, Philippe Etchebest est contraint de dire adieu à l’un de ses candidats. Le chef star décide de se séparer de Sébastien, qui rejoint Paul Pairet et Lilian Douchet chez les Violets.