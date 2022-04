Plus belle la vie: des personnages emblématiques de la série reviennent le temps d’un prime

France 3 n’a pour l’instant pas encore dévoilé le synopsis de ces épisodes spéciaux, prévus pour le mois de juillet. Quelques informations ont cependant fuité. Un bal de promo organisé au lycée Scotto devrait être le cadre d’une réunion entre Ambroise Michel (Rudy), Aurélie Vaneck (Ninon), Dounia Coesens (Joanna), Coline d’Inca (Sybille) ou encore Ana Ka (Amandine).

Ce sera donc l’occasion pour les fans de la série de revoir des personnages phares comme Ninon, Rudy ou encore Joanna. Pour rappel, Rudy et Ninon ont fait leurs adieux à la série en 2014 lors du prime "Une vie en Nord", même si Aurélie Vaneck a fait quelques rares apparitions depuis. Douinia Coesens était partie la même année, avant de revenir brièvement en 2018 et 2019.

L’annonce de ces retours arrive comme une éclaircie dans le ciel menaçant de la série. L’avenir de " Plus belle la vie " est incertain depuis quelques mois. Une décision finale doit être prise fin avril par France Télévision concernant l’arrêt ou la continuité de la série qui a fait les beaux jours de France 3.

En cas de fin, les aventures de Roland, Thomas, Blanche et les autres habitants du Mistral s’arrêteront après 17 ans de service et plus de 4 500 épisodes. Mais Plus belle la vie n’a pas encore dit son dernier mot! La série quotidienne pourrait débarquer chez TF1, selon Le Parisien, voire sur une autre chaîne.