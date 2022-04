À la télé ce jeudi: la vie rêvée de Nougaro

Septembre 1962, Claude Nougaro sort chez Philips un album qui contient Le Cinéma, Le jazz et la java, Une petite fille et Les Don Juan . Des tubes. L’album fait un carton. Il est le fruit de la collaboration avec le compositeur Michel Legrand. En pleine vague yéyé, au milieu de Sylvie, Johnny, Sheila et les autres, il se fait une place à part avec ses chansons singulières et modernes, intimes et populaires à la fois.