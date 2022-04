Et la voilà qui fait son grand retour… dans l’équipe adverse, les rouges, après l’abandon médical de Jean-Philippe! Un retour marqué par deux boules noires qui ne lui permettent pas de mettre en avant ses capacités sportives. C’est alors qu’au conseil, ses nouveaux camarades décident de l’éliminer, et leur sentence est irrévocable.

Même Denis était désolé pour moi

Manque de chance, la jeune femme de 36 ans a tiré cinq boules noires à la suite. Ce qui l’a encore empêchée de participer à deux épreuves et de montrer de quoi elle était capable. "Ça m’agace.C’est tout le temps comme ça, explique-t-elle au Parisien. À chaque fois, j’ai la poisse. Là, je reviens de vacances en Grèce, et il a plu. Même Denis était désolé pour moi. Au final, je n’ai rien pu prouver. Je suis partie chercher du manioc, j’ai fait le feu. Mais ce n’était pas assez. Je me savais hyper en danger. Les rouges étaient déjà soudés, même si Maxime est sur la sellette. Le soir du dernier conseil, je pensais que ça allait être 50/50 entre lui et moi, pas 99% de votes contre moi."

Les rouges, ils sont calculateurs, réfléchis, organisés

Après avoir évolué chez les jaunes, Stéphanie a donc atterri chez les rouges où Jean-Philippe était très apprécié."C’était évidemment un handicap, dit-elle. Les rouges, ils sont calculateurs, réfléchis, organisés. Tout ce que je déteste. Je ne suis pas une grande stratège, on l’a vu. Je serai jaune à vie. Même si ça a pété, j’ai apprécié leur grande gueule. Ils sont droits et sincères, comme moi."

Après son élimination, la candidate en a encore gros sur la patate."Avoir été éliminée par les jaunes, c’était une profonde déception. Là, c’était moins intense avec les rouges. Ce n’était pas une équipe que j’aimais. Et surtout, j’étais blasé de cette cinquième boule noire, voire anesthésiée", raconte la Française.

J’ai trouvé ça assez naze

La précédente édition All Stars a été marquée par des histoires de tricherie où plusieurs candidats emblématiques dont Claude, Teheiura ou Laurent se sont procuré de la nourriture clandestinement. "J’ai trouvé ça assez naze. Ça a fait du mal au programme. Certains ne regardent plus "Koh-Lanta" parce qu’ils pensent que tout le monde triche. C’est dommage. Nous, ce n’est pas notre cas. On a tellement galéré. Cette saison, on a vraiment souffert. Ça nous rend encore plus légitimes. On n’est pas venus là pour s’investir à moitié."