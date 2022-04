Plongée dans la pop sucrée des 70’s

Avec leurs sourires inamovibles et leurs garde-robes excentriques, les deux couples suédois d’Abba, les frères australiens des Bee Gees et le frère et la sœur californiens des Carpenters connaissent des trajectoires communes, dans les années 1970. Ils enchaînent les tubes et vendent des brouettes d’albums et de 45 tours. Mais jugée ringarde, commerciale, voir opportuniste, la pop sucrée véhiculée par ces enfants des Beatles heurte profondément les chantres du bon goût des seventies: les critiques rock et leur fidèle public. Aimer Abba quand on est un rockeur? Impensable! La presse musicale rock dominante évite donc d’en parler, et si elle le fait, c’est pour en dire du mal. Notamment des costumes. Abba a un penchant pour les chaussures compensées, les capes et les paillettes. Les Bee Gees, eux, semblent souvent mal assortis sur les photos d’époque. Et quand ils rencontrent le succès avec la BO de Saturday Night Feveren 1978, les choses ne s’améliorent pas. Leurs pantalons blancs moulants et leurs chemises ouvertes sur leurs torses velus suscitent des moqueries. Enfin, Richard et Karen, des Carpenters, sont également dans une forme d’excès au niveau vestimentaire. Cette fois, la presse rock leur reproche d’être… trop propres sur eux! Ils ont un look gentillet, loin des extravagances rock d’un Mick Jagger, par exemple.