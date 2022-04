«Top Chef»: la guerre des restos fait rage

Mais attention! Seuls deux restaurants pourront ouvrir. Cela dépend du critique culinaire François-Régis Gaudry, qui doit juger des concepts et décorations, et retenir les deux choix qu’il préfère.

1.Quel resto n’ouvrira pas?

Louise, Pascal et Lucie ont réalisé un restaurant grec méditerranéen sur le thème du partage. Lilian, Thibaut et Sébastien sont partis sur un restaurant 100% végétal et Mickaël, Arnaud et Wilfried se sont lancés dans un restaurant mettant à l’honneur la saucisse.

Plusieurs soucis viennent troubler l’équipe de Mickaël, Arnaud et Wilfried. Ce dernier se coupe le doigt et fait une mauvaise chute qui le blesse. Mickaël, lui, se fait électrocuter et le restaurant subit plusieurs coupures de courant et de gaz qui retarderont les préparations du trio.

Heureusement, le concept du restaurant séduit François Régis-Gaudry. Après toutes leurs mésaventures, une bonne nouvelle arrive donc pour le trio: ils pourront ouvrir leur établissement éphémère.

L’autre restaurant à avoir retenu l’attention de François Régis-Gaudry est celui de Louise, Pascal et Lucie. Le restaurant grec-méditerrannéen ouvre ses portes, à la grande déception de Lilian, Thibaut et Sébastien, pour qui l’expérience s’arrête là.

2.La bataille finale

La guerre des restos se poursuit donc entre Mickaël, Arnaud et Wilfried d’un côté, Louise, Lucie et Pascal de l’autre. Lors de la dégustation en salle et en livraison, les chefs et les critiques sont majoritairement satisfaits par les deux menus proposés.

C’est finalement le restaurant sur le thème de la saucisse de Mickaël, Arnaud et Wilfried qui remporte cette guerre des restos 2022. La récompense promise aux vainqueurs est de taille: leur établissement ouvrira pour de vrai pendant quelques semaines, et leur menu sera disponible à la livraison sur Uber Eats pendant dix jours dans plusieurs grandes villes françaises.

3.Aucun candidat éliminé

La guerre des restos ne se déroule pas selon le scénario classique d’un épisode de "Top Chef". Malgré tout, habituellement, les candidats n’ayant pas pu ouvrir leur restaurant sont envoyés en dernière chance, à l’issue de laquelle un d’entre eux quitte l’émission.

Cette année, "Top Chef" a décidé de faire autrement puisqu’aucun candidat n’a été envoyé en dernière chance. À l’issue de ce septième épisode, aucun chef n’a donc été éliminé.